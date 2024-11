Prefeito autoriza requalificação da escadaria Montrosa como ponto turístico e obras para deixar o bairro do Roger 100% pavimentado

Em solenidade única, o prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta segunda-feira (4), o início das obras em quatro ruas para deixar o bairro do Roger totalmente pavimentado, além da requalificação da escadaria Montrosa, que vai se transformar em ponto turístico, com mirante e espaços de convivência. O evento foi realizado na sede da Casa Pequeno Davi.

O prefeito lembrou que o Roger vem recebendo o olhar da gestão municipal não apenas com obras de pavimentação, mas com a construção do parque socioambiental, no local do antigo lixão, os conjuntos habitacionais S1 e S2, beneficiando centenas de famílias da Comunidade do S. O gestor ainda projetou o impacto na localidade com obras de residenciais na antiga Prosserv e o Conventinho, que será inaugurado ainda esse ano.

“A minha vida, a minha história com o Roger, é muito importante. Desde o fechamento do lixão, agora com o Parque do Roger que estamos fazendo, a solução habitacional do S1, S2, agora 100% de pavimentação do bairro, também a escadaria, nós continuaremos tendo um projeto para esse bairro, que sou, inclusive, muito grato aos moradores. Esse é o modelo de uma gestão que é próxima ao povo, que escuta os problemas e não se cansa de buscar as suas soluções”, afirmou Cícero Lucena, acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

“Quando eu dizia que a gente iria fazer o maior mandato das nossas vidas, o melhor e maior mandato das nossas vidas, eu não me lembrava, não sabia que tinha que ser oito anos, mas a população de João Pessoa nos deu esse reconhecimento. Primeiramente agradecer a Deus e a cada cidadão dessa cidade que a gente tanto ama, e a gente fazer exatamente o que a gente ama, que é estar na rua, estar nas ruas, levando desenvolvimento, levando melhorias para a nossa população”, afirmou o vice-prefeito.

As ruas contempladas, nesta ordem de serviço, foram Operário Vladimir da Silva Lima, Pedro João dos Santos, Tenente Coronel Maia Martins e sem nome. Já o projeto da requalificação da escadaria Montrosa prevê, numa área de 62 metros de extensão e 25 de altura, a melhoria do acesso do bairro Roger para a parte de cima, com acessibilidade e embelezamento para tornar o espaço um dos mais atrativos da localidade.

“Uma escadaria importantíssima para o bairro, muitos moradores utilizam essa escadaria e há mais de 50 anos a estava sem manutenção. Vai ficar linda, vai ficar um projeto belíssimo, com mirante, vai ficar um projeto muito colorido, vai virar um ponto turístico aqui do bairro do Roger”, detalhou o secretário de infraestrutura, Rubens Falcão.

A diretora da Casa Pequeno Davi, Maria Senharia, que presta serviço social no Roger, agradeceu a intervenção, que vai dar solução a uma demanda histórica dos moradores. “A escada permite o acesso dos bairros e, atualmente, ela traz até prejuízo para quem possa fazer esse deslocamento, porque está numa situação muito ruim. Feliz que vai ficar ainda melhor do que imaginávamos, com um ponto turístico”, afirmou.

Presença – Também participaram da solenidade os deputados estaduais Eduardo Carneiro e João Gonçalves, além dos vereadores Emano Santos, Guga Pet, Fábio Carneiro e Luiz da Padaria.

Confira todas as intervenções na escadaria Montrosa, com investimento de R$ 453 mil e prazo de execução de seis meses:

146 degraus, mais de 62m de extensão e 25m de altura;

Acesso superior e inferior (pórtico padrão turismo);

Reforma de escada;

Guarda-corpo metálico;

Corrimão metálico;

Mirante;

Arte urbana (desenho sobre muro);

Bancos de concreto;

Poste ornamental;

Arborização (ipê de jardim);

Calçada em concreto.