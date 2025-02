Semob-JP elabora plano operacional de trânsito e transporte para abertura do Folia de Rua nesta sexta-feira

20/02/2025 |

17:00 |

183

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) planejou para esta sexta-feira (21), dia da abertura do Folia de Rua 2025, que irá acontecer na Avenida General Osório, Centro Histórico, uma operação especial de trânsito e transporte. O objetivo do esquema é garantir a segurança viária, o disciplinamento do fluxo de veículos e os deslocamentos dos usuários de ônibus até o local do evento, que terá como atrações musicais Elba Ramalho, Cátia de França e Filipe Santos.

A partir das 18h, as equipes da Semob-JP já estarão posicionadas para organização do trânsito da região, com atuação de 15 agentes de mobilidade. “Com certeza será mais um evento de sucesso. Nossas equipes operacionais estarão empenhadas para orientar a população e disciplinar o fluxo tanto de foliões como de veículos, promovendo bloqueios e desvios em todo o entorno da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, garantindo a segurança viária para todos. Também ressaltamos que teremos ônibus para ida e retorno após os shows, incentivando as pessoas a se deslocarem com tranquilidade através do transporte público”, ressaltou Marcilio do HBE, superintendente da Semob-JP.

Bloqueios – Será bloqueado o acesso à Praça 1817 (sentido Visconde de Pelotas) e a Praça João Pessoa. Com a mudança do local da festa, serão bloqueados também o acesso da Avenida Dom Pedro I, General Osório e a Ladeira da Borborema. Com isso, agentes de mobilidade estarão orientando os desvios para os condutores chegarem aos seus destinos.

Estacionamentos reservados – Táxis e viaturas operacionais poderão estacionar em vagas na Rua Conselheiro Henriques.

Transporte público – Segundo a programação da Diretoria de Transportes da Semob-JP, haverá oferta de transporte público tanto para ir à Avenida General Osório quanto para retornar após os shows. Com o término da festa, será disponibilizada uma frota extra para atender a necessidade da população e, de acordo demanda e caso a equipe de fiscalização de agentes observe a necessidade de reforço, o número de viagens poderá ser ampliado.