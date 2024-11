Em visita às obras do novo prédio da CMJP, Cícero Lucena destaca ações para fortalecer o Centro Histórico

O prefeito Cícero Lucena afirmou, nesta segunda-feira (4), durante visita técnica às obras de construção do prédio da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), que a Casa Legislativa ocupará um papel importante de fortalecimento do Centro Histórico da Capital, juntamente com a ocupação de prédios históricos por parte do Governo do Estado, que está levando o seu Gabinete de despacho para o antigo Comando-Geral da Polícia Militar, na Praça Pedro Américo – mesmo endereço do prédio do Paço Municipal, que a Prefeitura de João Pessoa está revitalizando para abrigar a sede da Guarda Civil Metropolitana.

O gestor municipal ainda lembrou das ações do programa de isenção fiscal ‘Viva o Centro’, que já contemplou 600 empreendimentos para se instalarem na região central da cidade. Sobre as obras do novo prédio da Câmara Municipal, que fica em frente ao prédio atual, na Rua das Trincheiras, Cícero Lucena ficou impressionado com o ritmo das obras, da infraestrutura que está sendo montada para se converter, também, em melhor prestação de serviços para a população de João Pessoa, abrigando melhor os representantes do povo, que são os vereadores.

“Ficamos muito felizes de ver que nossas ações, muitas vezes em parceria, estão avançando para melhorar a cidade de João Pessoa. Os vereadores terão, aqui, uma melhor condição de prestar o seu serviço à população, como também a visão de preservação e estímulo para que, cada vez mais, tenhamos equipamentos públicos e privados na missão de dar vida ao Centro Histórico”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra e do secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

A obra do novo prédio da Câmara Municipal de João Pessoa está com 70% do seu cronograma já executado e preserva a faixada original – tombada pelo patrimônio histórico. Na parte interna, estão sendo erguidas as estruturas que vão abrigar as dependências do povo e os ambientes administrativos, auditório para sessões, entre outros. Haverá estacionamento para 43 vagas e um café para recepcionar profissionais da imprensa.

O presidente da Casa, vereador Dinho Downsley, está otimista em relação a inauguração do novo espaço no final de março do próximo ano. Ele ainda lembrou da parceria com a Prefeitura de João Pessoa, que financiou a operação de crédito junto ao Banco de Brasília (BRB) para viabilizar o empreendimento.

“A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, então sem o aval do prefeito essa obra não teria sido executada. Lógico que nós, dentro do nosso orçamento próprio, estamos pagando esse financiamento, dentro do repasse do duodécimo da Câmara, economizamos para ter a estrutura financeira para o pagamento dessas parcelas. A prefeitura foi parceira do poder legislativo, para a gente concretizar esse sonho, o sonho da cidade de João Pessoa e do parlamento”, avaliou.