Paraibano Sub-17: FPF-PB remarca Conselho Técnico para próxima sexta-feira

O Conselho Técnico que definirá os detalhes sobre a realização do Campeonato Paraibano Sub-17, que aconteceria nesta quarta-feira, foi remarcado pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB). A reunião acontecerá na próxima sexta-feira, às 15h, na sede da FPF-PB, em João Pessoa.

O Campeonato Paraibano Sub-17 está previso para começar no início do mês de abril, e busca revelar novos talentos na modalidade.

O atual campeão estadual da categoria é o CSP. A competição vale vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2024.

Documendo enviado pela FPF-PB | Foto: Reprodução / FPF-PB

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

