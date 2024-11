conheça os projetos de empreendedorismo premiados na Paraíba

Premiação foi entregue neste domingo (3) na Usina Cultural. Foto: Expo Favela Paraíba/Divulgação

Durante o último dia da Expo Favela Paraíba 2024, 20 projetos de inovação venceram a competição realizada durante o evento com o objetivo de promover o empreendedorismo nas periferias paraibanas. Cada um dos selecionados levou R$ 40 mil para serem utilizados em seus projetos. Conheça abaixo um pouco sobre cada um dos projetos de empreendedorismo premiados no Expo Favela Paraíba 2024.

Always Store

O empreendimento produz esculturas para espaços e eventos, artesanato geek para decoração de ambientes, teatro, cinema e também para colecionadores. O foco em materiais recicláveis, reaproveitáveis e sustentáveis é um ponto forte da marca que preza também pela qualidade e criatividade.

Casa do Axé

Loja virtual de tecidos e roupas para pessoas de terreiro. As estampas variadas são utilizadas na confecção de vestuário para Candomblé, Umbanda e culto à Jurema. Criada pela Ialorixá Érika De Oxum, pioneira no segmento, a loja dispõe de consultoria personalizada e gratuita.

Casa Empreendedora Hub

Desenvolve diretamente a Associação de Mulheres Empreendedoras da Paraíba e produz a Revista Identificação. Além de reunir premiações importantes, a idealizadora do projeto faz parte da Creators Academy como uma das 70 pessoas influenciadoras sociais do Brasil.

Delícias de Lucena

Empresa que produz doces caseiros, com identidade regional e versatilidade na conexão com outros municípios, promovendo a cultura local através dos sabores. Inova ao servir açaí na quenga, com uma apresentação que se destaca no mercado pela qualidade dos produtos.

Fuzz

Coletivo de produção cultural voltado para pessoas LGBTQIAPN+, racializadas e socialmente marginalizadas. O empreendimento realiza eventos que proporcionam o diálogo entre diversas manifestações culturais urbanas.

Entorno Acessórios

Marca de acessórios autorais, que imprime o conceito de afirmação coletiva Preta. As peças enaltecem símbolos éticos e territoriais, que podem ser usadas no cotidiano. Os acessórios transitam entre referencias ancestrais e contemporâneas.

Mulheres Negras do Campo

Associação de mulheres Quilombolas que se dedicam à produção de salgados, pães e doces, todos elaborados à base de inhame, batata doce e macaxeira. A associação também produz geleias de frutas e atende a diversos públicos por meio de parcerias com empresas e projetos sociais.

Praxedes Paper

Especialista em decoração com Papercraft LowPoly. O negócio foca em pessoas físicas e profissionais da decoração (iniciantes ou profissionais), de festas e ambientes, que buscam afeto e exclusividade através de esculturas em Papelaria3D personalizadas.

Nobalaio

Plataforma de empreendedorismo de impacto social, com design sustentável e foco no ser humano, na geração de renda e no fomento de redes e capacitação de microempreendedores.

Embarque 83

Espaço cultural dinâmico, onde artistas, tanto emergentes quanto consolidados, encontram apoio, visibilidade e reconhecimento. O local promove atividades como oficinas de teatro, feirinhas de economia criativa, mostras de arte e venda de ‘Acaraxeira’, um prato inspirado no acarajé.

Karate Dojo Li

Espaço que promove as artes marciais com foco na disciplina e inclusão, acolhendo pessoas trans e com deficiência. Atuando em uma comunidade carente, o espaço busca transformar vidas por meio do karatê, oferecendo também aulas de Libras e apoio psicológico.

Sauce

Autenticidade, diversidade e pertencimento no vestir. A grife da cidade de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa, apresenta design decolonial para moda, trabalhando também o resgate e a celebração da riqueza cultural da Paraíba.

Axé do Mola

Bebida alcoólica única e artesanal, inspirada na cultura afrodescendente das garrafadas. Idealizada por um homem preto e periférico, é destinada aos amantes da boa bebida e das culturas populares, sendo responsável também por inspirar o empreendedorismo preto.

Ayó Cosméticos

A Ayó Cosméticos é uma pequena empresa focada em criar bi cosméticos sustentáveis, que cuidam das pessoas e do meio ambiente através do poder das plantas e saberes ancestrais.

Ateliê escola criando artes

O espaço apresenta o barro, que é uma opção sustentável, como base do trabalho, criando uma coleção de peças em cerâmica, a exemplo de filtros e vasos pintados à mão com cores vibrantes.

Fasart

Empreendimento voltado a produção artesanal, com uma identidade própria, através da produção de filtros dos sonhos, um tipo de amuleto indígena, que tem como objetivo holístico, filtrar os sonhos e energias ruins. Está lançando uma linha inovadora, com o uso de materiais reciclados, com o objetivo de promover impacto ambiental.

Camila Eco Designer

Marca de acessórios e artigos de decoração sustentável que reutiliza embalagens plásticas. Em parceria com catadoras de reciclagem, gera renda e capacita essas mulheres para que se tornem multiplicadoras, dentro de suas comunidades.

Caldinho das meninas bistrô

Com receitas tradicionais da família, o Caldinho das Meninas é um empreendimento que superou os desafios econômicos e se consolidou no mercado, alcançando as principais feiras e exposições da cidade.

Quetz

Acessórios artesanais inspirados na riqueza tropical e na beleza do quetzal. A marca promove a expressão da identidade e celebra a pluralidade, encantando todas as pessoas, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+, refletindo o espírito ousado e versátil do negócio.

Ferreira artes

Do lixo ao luxo, utilizando matérias primas diversas, como papel e papelão, que são transformados em arte com a técnica de papel marche. O resultado são esculturas com abordagem regional, com o objetivo de reforçar a identidade nordestina.