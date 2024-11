Programação do Forró Verão 2025 é divulgada com shows gratuitos na praia

Reprodução/Instagram. Reprodução/Instagram

João Pessoa terá, aos sábados do mês de janeiro de 2025, shows gratuitos na praia, com nomes como Joelma, Limão com Mel, Eliane e Cavaleiros do Forró.Confira abaixo a programação do Forró Verão 2025, no Busto de Tamandaré.

Limão com Mel, que anteriormente foi anunciada como atração da virada do ano no Busto, vai abrir a programação do Forró Verão no dia 4 de janeiro, seguida por Waldonys, Banda Cascavel e Forró Pegado.

Banda Limão com Mel em show em Santana do São Francisco (SE).. Limão com Mel/redes sociais

Na semana seguinte, em 11 de janeiro, o público poderá aproveitar as performances de Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Ranniery Gomes.

A festa continua em 18 de janeiro, com Joelma, Mastruz com Leite, Samya Maia e James Souza.

Encerrando o festival, em 25 de janeiro, Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva.

Banda Cavaleiros do Forró durante apresentação em cidades de Pernambuco.. Cavaleiros do Forró/redes sociais

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), responsável pelo projeto, ainda não divulgou o horário exato em que cada atração confirmada deve subir ao palco do evento.

Programação do Festival de Verão 2025:

4 de janeiro:

Limão com Mel;

Waldonys;

Banda Cascavel;

Forró Pegado.

11 de janeiro:

Eliane;

Cavalo de Pau;

Kally Fonseca.

Ranniery Gomes.

18 de janeiro:

Joelma;

Mastruz com Leite;

Samya Maia;

James Souza.

25 de janeiro: