Prefeito autoriza obras para deixar o Jardim Cidade Universitária 100% pavimentado, incluindo comunidade Santa Bárbara

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta sexta-feira (1º), o início das obras de pavimentação de seis ruas para deixar bairro Jardim Cidade Universitária totalmente pavimentado. Essa ordem de serviço, inclusive, contempla a Avenida Vicente de Paulo Chianca, na Comunidade Santa Bárbara, cumprindo uma promessa de campanha para beneficiar os moradores que esperavam há décadas pela infraestrutura na via.

“Fiz questão de ser esta a primeira rua a dar ordem de serviço nesse novo mandato, porque eu brinco que estou acumulando os dois mandatos”, brincou o prefeito, que em seguida adiantou que vai autorizar outras 112 vias nos próximos dias, contemplando 17 bairros. “Então, nós estamos cumprindo o compromisso que assumimos com a cidade de João Pessoa e com aqueles que mais merecem o nosso trabalho, a nossa dedicação, que são os moradores, para a cidade ficar totalmente pavimentada”, enfatizou Cícero Lucena.

No Jardim Cidade Universidade, são 26 ruas incluídas no maior programa de pavimentação da história de João Pessoa, que até o final do ano terá 50 bairros totalmente pavimentados, com infraestrutura completa de drenagem, calçadas padronizadas, piso tátil e acessibilidade. O investimento, só neste bairro, é de R$ 10 milhões, com 12 ruas já entregues, nove contratadas e cinco com obras em andamento.

Enfrentando desafio – Para o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, a obra na Avenida Vicente Paulo Chianca desafia a engenharia, devido à complexidade de avançar com o calçamento em uma via de terreno irregular, sem comprometer as casas existentes, garantindo a segurança e comodidade dos moradores.

“Quase um quilômetro de rua, ligando o bairro de Quadramares até o Shopping Mangabeira. Vai ser feita toda a drenagem, pavimentação, onde couber calçadas, onde couber pista dupla. Então, assim, a orientação do prefeito, que é um governo que visa muito a inclusão e a sensibilidade, não é remanejar nenhuma casa, num projeto desafiador, com muitas larguras diferenciadas, mas que a engenharia da Secretaria de Infraestrutura conseguiu fazer”, explicou o secretário.

Fim da espera – Pedro Vaqueiro e Josefa Santana, casal que vive na Comunidade Santa Bárbara há 38 anos, comemorou a confirmação de que a pavimentação vai chegar, para acabar com tanto tempo enfrentando dificuldades. “Chega de tanta pedra, buraco e poeira”, desabafou o aposentado.

“Vai ser bom até pra gente chegar em casa, porque os carros não querem passar aqui, os motoristas reclamam dos buracos. Agora não, vamos ter melhores condições”, agradeceu a moradora.