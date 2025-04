Governo apresenta ações de segurança e mobilidade no 2° Congresso dos Municípios da Paraíba — Governo da Paraíba

O 2° Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba (2° Confep), iniciou no dia 2 e terminou nesta sexta-feira (4), no Centro de Convenções de João Pessoa-PB. “Segurança e Mobilidade – A Segurança Pública e a preservação da vida nos municípios da Paraíba” foi o tema da palestra proferida pelo secretário da Segurança e da Defesa Social (Sesds), Jean Nunes, durante o segundo dia do Congresso.

Durante o painel, ele esteve acompanhado do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Isaías Gualberto; do secretário executivo da Sesds, coronel Lamark Donato; do secretário de Administração Penitenciária, João Alves, e do coronel Vinícius Cesar, também da Sesds.

Avaliação positiva — Na palestra, o secretário Jean Nunes ressaltou os avanços e os investimentos do Governo do Estado na segurança pública. Por meio de dados considerados significativos, ele mostrou que, no tocante à criminalidade, nos últimos 6 anos, um total de 2.048 vidas foram preservadas. Para ele, é uma avaliação muito positiva, com uma política implementada com persistência e com resultados. “São 75 municípios sem mortes violentas em 2024, além de mais de 20 mil armas de fogo apreendidas”, destacou.

Já o superintendente do Detran-PB, Isaías Gualberto, alertou para o alto índice de letalidade no trânsito, principalmente entre motociclistas. Mais de 70% das vítimas fatais são ocupantes de motos, muitas vezes por não usarem o capacete corretamente. Ele reforçou a importância da municipalização do trânsito como ferramenta essencial para aumentar a fiscalização e reduzir mortes.

Para o secretário João Alves (Seap-PB) o evento foi muito importante, uma oportunidade de trocas de experiências e disseminação de novas práticas ‘que vão contribuir para o desenvolvimento de municípios mais seguros’ e proporcionar com a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos paraibanos.

O 2° Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba (2° Confep), reuniu cerca de 4 mil pessoas entre prefeitos, secretários e outros membros das administrações municipais paraibanas. Realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) e pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Objetivo de apresentar iniciativas e soluções que auxiliem as gestões municipais na resolução de desafios e na melhoria dos serviços públicos.

Ascom-Seap/PB com Seds/Secom-PB/Gov.br