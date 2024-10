Saúde suspende ação preventiva com vacinação e retoma as ações na próxima segunda-feira

A ação preventiva por meio da vacinação terá uma pausa nesta sexta-feira (1º) e sábado (2) e será retomada em toda Rede Municipal de Saúde de João Pessoa na próxima segunda-feira (4). O motivo da pausa é devido ao ponto facultativo em alusão as comemorações do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado no dia 28 de outubro, e do feriado nacional do Dia de Finados, 2 de novembro.

A medida não prejudica a assistência preventiva, considerando que os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofertam vacinação de segunda a sábado em horários estendidos, das 7h às 22h, em diversos pontos da cidade.

Para atender as demandas de urgência, ficará funcionando o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre. O serviço atenderá nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), das 8h às 12h, exclusivamente as pessoas que necessitarem das vacinas antirrábica humana e dT de urgência (difteria e tétano). Se encaixam no perfil de atendimento quem teve exposição para doença com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

“O CMI funciona todos os dias para garantir essa assistência, que deve ser imediata. Os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter a antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, explicou Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de João Pessoa.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou o registro da criança ou adolescente, Cartão SUS ou a caderneta de vacinação da criança.

Centro Municipal de Imunização (sábado e domingo)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Público: pessoas que tiveram algum tipo de acidente com perfurocortantes. No caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h