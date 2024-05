Capacitações e apoio ao empreendedorismo impulsionam mercado de trabalho em João Pessoa

Oportunidade. Essa é palavra chave na vida de quem quer encontrar uma vaga de trabalho para garantir dignidade. A Prefeitura de João Pessoa, compreendendo a expectativa dos moradores da cidade que buscam um emprego ou querem investir no próprio negócio, emprega esforços em capacitações, financiamentos para empreendedores e, ainda, na intermediação por meio do Sistema Nacional de Empregos do Município (Sine-JP), que impulsionam o mercado de trabalho.

Por tudo isso, o pessoense tem tido motivo de sobra para celebrar o Dia do Trabalhador, neste 1º de maio. E os números positivos confirmam esse impulsionamento. No ano de 2023, a Capital registrou um acumulado de mais de 10 mil postos formais de trabalho criados. Em 2024, até o momento, já são 2.252 empregos gerados com carteira assinada.

A cidade vem apresentando saldos positivos de criação de postos formais de trabalho no acumulado entre os anos de 2021 e 2024. Esses números reforçam o compromisso da gestão com políticas públicas de geração de emprego, renda e capacitação, alinhadas com o desenvolvimento econômico e o mercado de trabalho.

Eu Posso – Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) mostram que entre 2021 e 2023 já foram impactadas positivamente mais de 9 mil pessoas por meio dos cursos de capacitação do programa Eu Posso, colaborando com a qualificação dos trabalhadores e os preparando para os desafios do mercado de trabalho.

Também foram realizados 34.607 atendimentos na Sala do Empreender João Pessoa, fomentando a abertura de microempresas e dando suporte a novos empreendimentos, impulsionando a economia da cidade e criando novas oportunidades de emprego, o que se reflete no número de 32.441 empresas do tipo MEI abertas entre 2022 e 2024 na cidade.

Destacando a importância do microcrédito para a geração de emprego e renda, mais de R$ 10 milhões em microcrédito foram concedidos através do Eu Posso, beneficiando mais de 2 mil novos empreendedores. Essa iniciativa vem fortalecendo os trabalhadores a abrirem seus próprios negócios e também abre a possibilidade de gerar emprego através dos seus empreendimentos.

Na intermediação desses trabalhadores para o mercado de trabalho também se destaca o Sine Municipal, que intermediou a oferta de mais de 6 mil vagas nos últimos dois anos, conectando trabalhadores com as oportunidades de empregos geradas na cidade.

Emprego e empoderamento feminino – A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) é mais uma da administração municipal que tem investido em ações de capacitação técnica. E, neste caso, as beneficiadas são as vítimas da violência doméstica ou em vulnerabilidade social. São cursos de cuidadoras de idosos ou de estética e beleza, oportunidades que proporcionam a elas um meio de geração de renda, possibilitando libertar-se do ciclo da violência ao conseguir um trabalho e prover o sustento da família.

Atualmente, são 90 mulheres inscritas em cursos oferecidos por meio da SEPPM. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, acredita que empoderar as mulheres é um dos caminhos mais saneados para tirá-las do ciclo de violência doméstica.

“A gente realiza políticas públicas no intuito de permitir que elas saiam do ciclo de violência em que se encontram. E, para empoderá-las, as capacitações são uma forma de levá-las a construir a própria independência financeira, porque encaminham essas mulheres para o mercado de trabalho e até para investirem em seu próprio negócio. Muitas delas não denunciam a violência que sofrem por conta da dependência financeira que têm dos companheiros. Garantir a sobrevivência delas é a única maneira de tirá-las desse ciclo”, ressaltou.

Qualifica João Pessoa – Todo esse olhar voltado para a empregabilidade também alcança a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), que oferta, a cada ciclo, por meio do Programa Qualifica João Pessoa, cursos a distância de formação e capacitação profissional que são totalmente gratuitos. Os cursos da Secitec são criados para proporcionar aos alunos qualificação profissional em várias áreas: educação, negócios, saúde, pacote Office, desenvolvimento de sites, edição de imagens e vídeos, introdução à robótica, design, gestão e desenvolvimento de software, entre outros.

A Prefeitura de João Pessoa também firmou parceria com a multinacional americana Cisco Systems para utilização de sua plataforma de treinamento Cisco Networking Academy (CNA) destinada à oferta de cursos em tecnologia da informação. A capacitação tem o objetivo de preparar os alunos para a busca de soluções inovadoras em projetos de cidades inteligentes. A gestão municipal da Capital é uma das poucas credenciadas pela empresa na Paraíba. Em 2023, o Qualifica João Pessoa ofertou 68 cursos em 15 áreas, atingindo 28 mil certificações.