São Paulo x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (30/10)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São Paulo x Paulistano hoje, HOJE (30/10) as 20 hs tem como mandante do jogo é o SP. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

NBB 2024/25: São Paulo x Paulistano em Confronto Decisivo

Na noite desta quarta-feira, 30 de outubro, às 20h (horário de Brasília), o São Paulo FC receberá o Paulistano em uma partida emocionante válida pela temporada regular do NBB, a principal liga de basquete masculino do Brasil. O confronto ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, conhecido como Ginásio do Morumbi, em São Paulo.

Transmissão da Partida

Os fãs de basquete poderão acompanhar o duelo ao vivo pelo serviço NBB BasquetePass e no Disney+, que promete trazer toda a emoção do jogo diretamente das quadras.

Expectativas para o São Paulo FC

Após duas temporadas consecutivas como vice-campeão, o São Paulo FC reforçou seu elenco na busca pelo tão almejado título do NBB. Sob o comando do experiente técnico Guerrinha, a equipe conta com a adição de André Góes, que se junta a um time forte, incluindo jogadores como Ricardo Fischer, Corderro Bennett, Henrique Coelho, Ralfi Ansaloni e Malcolm Miller. Esses reforços visam aumentar a competitividade da equipe nesta temporada, tornando-a uma das principais candidatas ao título.

A Força do Paulistano

Do outro lado da quadra, o Paulistano também chega ao confronto com um elenco robusto. Mantendo seus principais destaques da última temporada, como o ala americano Kevin Crescenzi e o armador argentino Santiago Ferreyra, a equipe se preparou para o desafio. Adicionalmente, o Paulistano trouxe o jovem talento Gabriel Landeira e promoveu para o time principal jogadores como Neto, Marson e Dudu, que foram campeões da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) em 2024.

Este jogo promete ser um verdadeiro teste para ambas as equipes, que buscam consolidar suas posições na tabela do NBB. Com o São Paulo FC em busca de redenção e o Paulistano determinado a provar seu valor, a expectativa é de uma partida acirrada, cheia de estratégia e habilidade. Os torcedores poderão vivenciar toda a intensidade do basquete brasileiro, acompanhando cada lance desse confronto imperdível.

NBB 2024/25: Grandes Confrontos na Semana 4

A temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) está em plena atividade, e a semana 4 promete trazer emocionantes confrontos entre algumas das principais equipes do torneio. Os jogos programados incluem duelos entre times que têm mostrado um bom desempenho até agora, destacando a competitividade do campeonato.

Jogos Imperdíveis da Semana

Flamengo x Fortaleza Basquete Cearense

O Flamengo, atual vice-líder do NBB, se prepara para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense. Vindo de uma vitória suada contra o Pinheiros, o time carioca busca manter sua posição entre os primeiros. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília), no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. A transmissão será feita pela ESPN e pelo NBB Basquet Pass, além de opções no YouTube.

Pinheiros x Minas

Na mesma data, o Pinheiros receberá o Minas, que é o líder da competição até o momento. O Pinheiros, após a derrota para o Flamengo, tentará se recuperar em casa. Este embate está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo, e será exibido pelo NBB Basquet Pass e YouTube.

Unifacisa x Botafogo

No dia seguinte, 30 de outubro, o lanterna Unifacisa enfrentará o Botafogo em um duelo crucial. O Unifacisa, buscando seu primeiro triunfo, terá que superar as dificuldades após uma derrota recente para o Pato Basquete. O jogo ocorrerá às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), e poderá ser assistido pelo NBB Basquet Pass e Rede Ita.

Clássico Paulista: São Paulo x Paulistano

Ainda no dia 30, o São Paulo, que está invicto na competição, terá pela frente o Paulistano. Este clássico paulista será um teste importante para o São Paulo, que quer continuar com seu aproveitamento de 100%. A partida está marcada para às 20h (horário de Brasília), no Morumbi, e será transmitida pelo NBB Basquet Pass e Disney+.

Os jogos dessa semana não só prometem ação intensa nas quadras, mas também são essenciais para a definição das posições na tabela do NBB. Com equipes como Flamengo, Botafogo e São Paulo mostrando força, os fãs de basquete podem esperar emoções a cada lance. Os confrontos também são uma oportunidade para os jogadores se destacarem e contribuírem para suas equipes na busca pelo título.

Com a crescente popularidade do NBB, a expectativa é que os fãs continuem a apoiar seus times e acompanhar cada jogo, seja pela televisão ou nas redes sociais, onde podem interagir e comentar sobre as partidas.

