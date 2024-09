Palmeiras x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (28/09)

A partida entre Palmeiras x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (28/09) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Palmeiras como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Palmeiras x Atlético-MG: Informações do Jogo pela 28ª Rodada do Brasileirão 2024

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 28 de setembro de 2024, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitido ao vivo pelo Premiere, com cobertura em tempo real no site do ge.globo e no Globoplay.

Local da Partida

Devido à realização de um show de Eric Clapton no Allianz Parque, o Palmeiras optou por levar a partida para Campinas. O Brinco de Ouro da Princesa já recebeu o Verdão em um jogo anterior, onde o time goleou o Cuiabá por 5 a 0.

Situação das Equipes

– **Palmeiras**: Com 53 pontos, o Verdão ocupa a vice-liderança, apenas três pontos atrás do Botafogo. A equipe busca sua sexta vitória consecutiva no campeonato e, com foco exclusivo no Brasileiro até o final do ano, almeja conquistar o tricampeonato consecutivo. Contudo, o time enfrentará desfalques importantes, como Estêvão e Marcos Rocha, ambos lesionados, além de Zé Rafael e Richard Ríos, suspensos. Os jogadores Fabinho e Gabriel Menino são opções para o meio-campo, e Caio Paulista deve retornar ao time titular.

– **Atlético-MG**: O Galo, por outro lado, vem de uma vitória na Libertadores e ocupa a nona posição no Brasileirão, com 36 pontos. Apesar de ser semifinalista em competições de mata-mata, o time ainda não conseguiu engrenar na liga. O técnico Gabriel Milito deve poupar alguns jogadores pensando no próximo jogo da Copa do Brasil, e o clube não poderá contar com Paulinho, que não foi relacionado, e Bernard, que se recupera de lesão.

Escalações Prováveis

**Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira**

– **Provável time**: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Mauricio; Felipe Anderson, Raphael Veiga e Flaco López.

– **Desfalques**: Bruno Rodrigues, Piquerez, Marcos Rocha, Mayke e Estêvão (lesionados); Zé Rafael e Richard Ríos (suspensos).

– **Pendurados**: Gabriel Menino, Aníbal Moreno, Vitor Reis, Piquerez, Marcos Rocha, Maurício, Estêvão e Weverton.

**Atlético-MG – Técnico: Gabriel Milito**

– **Provável time**: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Alonso, Rubens (Arana); Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes, Palacios, Hulk (Cadu) e Deyverson.

– **Desfalques**: Gabriel Milito (suspenso), Lyanco, Alisson, Zaracho, Saravia e Otávio (DM); Paulinho (controle de carga).

– **Pendurados**: Deyverson, Everson, Hulk, Igor Rabello, Junior Alonso, Lyanco, Mariano, Palacios, Rômulo e Saravia.

Arbitragem

– **Árbitro**: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

– **Árbitro Assistente 1**: Bruno Raphael Pires (GO)

– **Árbitro Assistente 2**: Luiz Claudio Regazone (RJ)

– **Quarto Árbitro**: Marcos Mateus de Sousa (TO)

– **Árbitro de Vídeo**: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Este embate promete ser crucial para ambas as equipes, com o Palmeiras buscando firmar sua posição na parte de cima da tabela e o Atlético-MG tentando melhorar sua campanha no Brasileirão.

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino,