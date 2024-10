Prefeitura de João Pessoa comemora Dia do Servidor com 1.584 empossados e 757 vagas abertas em concurso

O quadro de servidores da Prefeitura de João Pessoa teve um incremento de 1.584 novos profissionais que ingressaram no serviço público a partir de concursos, desde 2021. Além destes, outras 757 vagas vão ser preenchidas através dos concursos que estão em andamento, aumentando o número de servidores efetivos. Prestes a lançar o primeiro curso de pós-graduação e mestrado para servidores, a administração pública municipal comemora, nesta segunda-feira (28), o Dia do Servidor com uma gestão mais moderna, que investe em quadros técnicos e na qualificação dos profissionais que se dedicam à excelência dos serviços prestados na Capital.

“Desde que ingressamos na Prefeitura, em 2021, buscamos dar uma nova cara e perfil aos servidores municipais. Criamos concursos, abrimos novas vagas e convocamos de fato novos profissionais mais qualificados e preparados para o desempenho de cada função. Agora estamos dando um passo além, com o projeto de realizar os primeiros cursos de pós-graduação e mestrado para nossos servidores. Este é um projeto ambicioso que vai contemplar nossos servidores e garantir quadros técnicos cada vez melhores”, afirmou o secretário de Administração (Sead), Valdo Alves.

O projeto vai ser desenvolvido pela Escola de Governo Municipal (Esgov), criado pela atual gestão, e está em fase de licitação. Mas, de acordo com a chefe da Divisão Pedagógica da Esgov, Adriana Weiga, o curso de Mestrado em Economia do Setor Público será oferecido em parceria com a Inovatec e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), inicialmente para 15 servidores. Também está previsto o curso de pós-graduação em Licitação, Contratos e Convênios, que contemplará 30 servidores diretamente envolvidos nas comissões de licitação.

“A Esgov foi criada pela atual gestão com o compromisso de garantir a excelência na formação dos nossos servidores, contribuindo para uma gestão pública cada vez mais eficiente e inovadora. Esta iniciativa dos cursos de pós-graduação e mestrado representam um marco para nossa cidade ao proporcionar qualificação de alto nível aos nossos servidores, fortalecendo suas competências técnicas e garantindo que nossos serviços prestados serão cada vez melhores para a população”, destacou Adriana.

Concursos – A Prefeitura tem atualmente quatro concursos em andamento, totalizando 757 vagas em aberto. O Concurso do IPM, com 25 vagas, já teve as provas objetivas realizadas e agora vai para a fase de prova de títulos. O concurso da Guarda Civil Metropolitana, com 200 vagas, já finalizou a avaliação psicológica e está na fase de investigação social para dar início ao curso de formação. O terceiro curso também em fase mais adiantada, o da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), com 100 vagas e fará a convocação nos próximos dias para a avaliação psicológica.

Além destes, a prefeitura lançou o novo concurso para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com 282 vagas, sendo 14 para pessoas com deficiência, e o de Agentes de Combate às Endemias, com 150 vagas, das quais 8 são PCD. Os concursos acontecem simultaneamente e as provas serão realizadas no dia 1 de dezembro nos turnos da manhã e da tarde.

Valorização – A política de valorização dos servidores de João Pessoa inclui ainda o pagamento sempre dentro do mês trabalhado, permitindo que os servidores possam realizar o planejamento familiar e honrar com os compromissos, antecipação da primeira parcela do 13º salário sendo paga sempre no mês de junho e reajuste para diversas categorias como para profissionais da Saúde, Educação e Guarda Civil Metropolitana.

Feriado – A Prefeitura de João Pessoa transferiu o feriado do Dia do Servidor, comemorado nesta segunda-feira (28) para a sexta-feira (1). A portaria foi assinada pelo secretário de Administração, Valdo Alves, proporcionando o descanso aos servidores na véspera do Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, permitindo também que estes viagem para visitar e prestar homenagens aos entes queridos. A portaria abrange os órgãos da administração direta, indireta e fundacional.

Os serviços considerados essenciais oferecidos à população da Capital pela Prefeitura, como os de urgência e emergência nos hospitais, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e limpeza urbana, por exemplo, estarão mantidos na sexta-feira, dia 1º e no sábado, dia 2 (feriado), não gerando nenhum tipo de prejuízo para a população.