Veja erros ditos pelos candidatos à prefeitura de Campina Grande durante campanha eleitoral

Desde o início da campanha eleitoral, o Jornal da Paraíba tem acompanhado as declarações dos candidatos, bem como promessas e falas de campanha. Em alguns momentos, as declarações foram analisadas pela equipe do Núcleo de Dados da Rede Paraíba de Comunicação e do Jornal da Paraíba.

A checagem das falas aconteceram na SabaTEENa, no mês de agosto, nas entrevistas do JPB1, em setembro, no debate do 1º turno, em outubro, nas entrevistas do 2º turno, no JPB2, e no debate do 2º turno, ambos em outubro.

Veja as checagens completas:

Agora, na reta final da eleição, o Jornal da Paraíba reúne os principais erros ditos pelos candidatos que disputam o segundo turno em Campina Grande (por ordem alfabética).

Bruno Cunha Lima (União)

Bruno Cunha Lima, candidato a prefeito de Campina Grande, antes de entrevista ao JPB1. Foto: Iara Alves.

“Fizemos o Parque Linear na Avenida Dinamérica” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O Parque Linear Dinamérica “Senador Ivandro Cunha Lima” foi projetado e iniciado em 2020, na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, conforme divulgou a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Campina Grande em 10 de maio de 2023.

No entanto, o atual prefeito Bruno Cunha Lima deu continuidade à obra e fez a entrega do equipamento público em julho de 2024.

O Parque Linear do Dinamérica conta com pista de cooper, área esportiva, quadras poliesportivas, espaços de convivência, entre outros equipamentos.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da SabaTEENa.

“Campina Grande tem hoje uma tarifa de R$ 4,30. É caro, é, mas é a segunda… está entre as mais baratas do Nordeste.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 27 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Não é possível considerar que a passagem de ônibus de Campina Grande é uma das mais baratas do Nordeste, uma vez que não há uma pesquisa recente sobre o assunto e nem um ranking oficial do preço das passagens. No entanto, um levantamento feito pela TV Cabo Branco, juntamente com as afiliadas da Globo nas capitais, em janeiro de 2024, indicou os preços das passagens entre as capitais do Nordeste. Comparando apenas essas cidades, Campina Grande ainda teria a sexta passagem de ônibus mais cara. Confira os valores:

​Salvador: R$ 5,20

João Pessoa: R$ 4,90

Natal: R$ 4,50

Aracaju: R$ 4,50

Fortaleza: R$ 4,50

Campina Grande: R$ 4,30

São Luís: R$ 4,20

Recife: R$ 4,10

Teresina: R$ 4,00

Maceió: R$ 4,00 (*mudança para R$ 3,49 em junho 2024)

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

“Primeiro. Não foi numa madrugada, foi anunciado à noite, em torno de 8 horas da noite, quando isso foi anunciado. “Segundo, não houve demissão em massa. [ao ser questionado sobre a exoneração de quase 9 mil servidores, em setembro de 2023].” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 27 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Apesar de não ter sido publicado na madrugada do sábado, 30 de setembro de 2023, a exoneração não foi anunciada oficialmente, às 8h da noite, conforme indicado pelo candidato. A publicação do Semanário Oficial que contém o decreto no qual exonera todos os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas, integrantes da administração direta e indireta do poder executivo municipal aconteceu às 23h53 da sexta-feira, 29 de setembro de 2023, portanto, 7 minutos antes da madrugada.

Antes disso, às 22h23 do dia 29 de setembro de 2023, a imprensa recebeu um release da Prefeitura de Campina Grande informando que haveria a “a exoneração de assessores e cargos de confiança”, com detalhes a serem publicados em decreto. No entanto, no release, não há mais detalhes sobre a quantidade.

Além disso, os dados do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) mostram que o número de contratados por excepcional interesse público na Prefeitura de Campina Grande reduziu de 9.269 em agosto de 2023 para 1.040 em setembro do mesmo ano. Uma redução de 8.229 servidores.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

“Eu reabri o restaurante popular do distrito dos Mecânicos que já vai servindo exatas 146 mil refeições.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Essa informação não corresponde exatamente aos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria, via Lei de Acesso à Informação (LAI), o Restaurante Popular Prato do Povo, reaberto em 14 de agosto de 2023, serviu até o dia 19 de agosto de 2024 um total de 109.109 refeições.

O total de refeições servidas durante um ano representa uma média de 9 mil refeições mensais. Para atingir a marca de 146 mil refeições mencionada por Bruno, seria necessário que, em apenas um mês, fossem servidas aproximadamente 37 mil refeições adicionais — uma quantidade quatro vezes superior à média mensal.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“O Natal Iluminado se tornou, como eu disse, um evento que movimenta a economia da cidade, que gera emprego. Nesse último ano, gerou aí uma movimentação de 97 milhões de reais na economia de Campina” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2 na TV Paraíba, realizada no dia 15 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

No dia 11 de março de 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima realizou um evento onde apresentou aos membros do Conselho Municipal de Turismo, os dados da pesquisa do instituto 6Sigma referentes ao Natal Iluminado 2023. No Instagram, em 11 de março do ano passado, Bruno postou que o evento gerou uma movimentação econômica de R$ 95 milhões e, ainda conforme o prefeito em publicação na rede social, teve 97,9% de aprovação pela população. O valor apontado pela pesquisa é R$ 2 milhões abaixo do que foi dito pelo candidato na entrevista ao JPB2.

Em resposta, a assessoria informou que “na entrevista ele não lembrou o número exato, mas acertou na dimensão do quanto trouxe em benefícios ao município”.

“Nós transformamos o Natal Iluminado, que era a simples decoração, iluminação da cidade durante o período de Natal” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O Natal Iluminado foi criado em 2013, na gestão de Rodrigues e já em sua primeira edição teve, além da iluminação, apresentações artísticas. Em 2015, houve um concerto natalino realizado junto com a banda da Polícia Militar, e em 2018 o projeto foi ampliado com a realização de vários shows religiosos e a Caravana da Coca-Cola. Em 2019, o evento contou com apresentações musicais e teatrais, com participação de corais com cantatas, serenatas e recitais. No ano de 2020, havia a previsão de shows, mas por causa da pandemia de Covid-19, eles foram suspensos e o que aconteceu foi uma live natalina na Vila Sítio São João. Portanto, apesar de ter crescido em número de dias, a partir de 2022, e na economia, em 2023, desde o início o projeto não era destinado apenas à simples decoração natalina, mas também à realização de atividades culturais.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

Jhony Bezerra(PSB)

Jhony Bezerra antes de entrevista ao JPB1, na TV Paraíba.. Iara Alves

“A gente vai melhorar esse sistema da integração, hoje temporal, que foi criado pelo atual prefeito.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

O atual sistema temporal integral, que funciona no Terminal de Integração de Campina Grande, foi proposto pelo ex-prefeito Romero Rodrigues no dia 27 de janeiro, durante uma reunião do Conselho Municipal de Transportes Públicos (Comupt), como uma alternativa ao aumento da tarifa de ônibus.

O funcionamento do sistema temporal integral possibilita fazer a troca de ônibus gratuita por toda a cidade. No Terminal de Integração, passageiros recebem tickets para que possam trocar de ônibus gratuitamente.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da SabaTEENa.

“A gente hoje tem [em Campina Grande]… mais de 15 mil pessoas em extrema pobreza” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 23 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Em Campina Grande, a população em extrema pobreza, em 2010, era de 21.938 pessoas, de acordo com os dados municipais mais recentes, divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010. Não há, no entanto, como inferir que o dado se mantém 14 anos depois. As informações foram retiradas do Relatório de Programas e Ações do município, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Em dezembro de 2023, o IBGE divulgou dados referentes ao Censo de 2022 sobre a extrema pobreza no Brasil e nos estados, mas dados referentes aos municípios ainda não foram informados pelo instituto. Na Paraíba, cerca de 629,7 mil pessoas, que correspondem a 15,6% do total da população do estado, viviam em situação de extrema pobreza no ano de 2021.

O IBGE considerou, na última análise, os parâmetros do Banco Mundial de US$2,15/dia para extrema pobreza e de US$ 6,85/dia para a pobreza, em termos de Poder de Paridade de Compra (PPC) a preços internacionais de 2017. Na prática, significa que, no Brasil, essas pessoas viviam com menos de R$ 200 por mês.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

“A máquina de Campina Grande dobrou o número de prestadores” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 23 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Na verdade, de acordo com o Sagres, sistema do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), houve um aumento gradativo na quantidade de servidores contratados por excepcional interesse público em Campina Grande, entre os anos de 2020 e 2023. O maior aumento registrado, em relação a 2020, foi de 19%, no ano de 2023. Em 2024, a quantidade de servidores contratados por excepcional interesse público caiu. Segue abaixo a quantidade por ano:

2020: 9.526

2021: 10.070

2022: 11.034

2023: 11.341

2024: 10.666

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

“Quando eu assumi a secretaria de saúde do estado […] diziam que a fila de cirurgias era impossível zerar, e a gente zerou.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Segundo dados do próprio Governo da Paraíba, a fila de cirurgias eletivas zerou no final de 2021, conforme matéria publicada no jornal estatal A União, no dia 10 de dezembro de 2021. Na época, o secretário de Estado da Saúde era Geraldo Medeiros, e Jhony Bezerra atuava como diretor geral do Hospital de Clínicas de Campina Grande, onde ficou até março de 2022, quando só então passou a integrar um cargo de gestão na pasta da Saúde no cargo de Secretário de Estado de Gestão de Rede de Unidades de Saúde.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“Não existe em Campina (Centro de Convivência do Idoso).” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É FALSA

Campina Grande possui o Centro Municipal de Convivência do Idoso, localizado no bairro dos Cuités, que atende idosos oferecendo atividades de socialização, recreação, e serviços de apoio voltados para essa faixa etária. O centro é uma das iniciativas da Secretaria de Assistência Social. As atividades no Centro Municipal de Convivência do Idoso de Campina Grande foram retomadas em 2021.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“Ao contrário do prefeito Bruno Cunha Lima, que proibiu o carnaval de rua” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Publicado no Semanário Oficial de 8 a 12 de janeiro de 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima assinou um decreto proibindo que blocos de carnaval fossem realizados entre os dias 8 e 13 de fevereiro de 2024 em algumas áreas e bairros da cidade.

No entanto, após uma repercussão negativa, o decreto foi revogado dias depois.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista.

“Jhony […] fez uma revolução na saúde desse estado administrando um orçamento, Carlos, de mais de R$ 2,5 bilhões.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Conforme noticiado pelo Jornal da Paraíba, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba alocou R$ 1.712.704.227 para a saúde. Houve, ainda, a Reserva para Cobertura de Emendas Parlamentares no valor de R$ 2.955.284 para emendas impositivas para cada parlamentar, com a destinação obrigatória de 50% (R$ 1.477.642) desse valor para ações em serviços públicos em saúde. Além disso, do valor incorporado ao orçamento pelas emendas orçamentárias, mais de R$ 54 milhões foram destinados à saúde. O orçamento total destinado à saúde ficou em R$ 1.768.181.869.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista.

“As quadrilhas sofrem com sua gestão, você não lança os editais de cultura e as quadrilhas são chamadas já às vésperas do São João.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Nunca existiu edital de cultura para seleção de quadrilhas juninas para o São João de Campina Grande, o que se há é um chamamento, por parte da prefeitura, para um cadastro de quadrilhas interessadas em participar do evento.

Em relação às quadrilhas serem chamadas às vésperas do São João, a informação não é bem assim. Nos quatro anos de governo de Bruno Cunha Lima, houve três edições do Maior São João do Mundo: 2022, 2023 e 2024. Em 2021 o evento não aconteceu por causa da pandemia de Covid-19.

No ano de 2022, de fato, as inscrições para cadastro das quadrilhas começaram em 26 de maio, menos de um mês antes do início das apresentações, em 10 de junho. Em 2023, o cadastro começou quase dois meses antes do São João, em abril. Já em 2024, o cadastro começou ainda mais cedo, no mês de março.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“Uma campanha milionária (de Bruno Cunha Lima), que gastou mais de 7 milhões, 7 vezes mais do que a nossa campanha gastou.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Conforme os dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disponibilizados por meio da plataforma DivulgaCand, a campanha de Bruno Cunha Lima gastou R$ 6.652.092,50, um valor abaixo, porém aproximado, do que foi apontado por Jhony. Além disso, o candidato Jhony Bezerra gastou R$ 1.066.828,19, um valor pouco mais de seis vezes menor do que o de Bruno, e não sete vezes.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira, Lara Brito e Taiguara Rangel.