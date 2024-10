Mercado da Bola – Antonio Rudiger deve deixar Real Madrid e jogar com CR7

Antonio Rudiger: deve deixar Real Madrid em Meio ao Interesse Saudita

O zagueiro alemão Antonio Rudiger, atualmente defendendo o Real Madrid, tem sido alvo de especulações sobre uma possível transferência para a Liga Saudita em 2025. Entretanto, segundo informações recentes, o jogador não demonstra interesse em deixar o Santiago Bernabéu e está satisfeito com sua situação no clube espanhol.

Desde sua chegada ao Real Madrid, em julho de 2022, Rudiger se tornou uma peça fundamental na equipe. Com 115 jogos disputados até agora, ele contribuiu com seis gols e três assistências. Nesta temporada, já foram 14 partidas, nas quais ele marcou dois gols, ambos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sua importância se intensificou ainda mais devido às lesões do colega David Alaba, que está fora desde dezembro do ano passado.

Rudiger tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 e, embora tenha surgido a possibilidade de uma oferta milionária da Pro League Saudita, fontes próximas ao jogador indicam que ele está aberto a discutir uma extensão contratual com o clube. O zagueiro, agora com 31 anos, ainda possui um futuro promissor pela frente e, neste momento, parece concentrado em suas responsabilidades em Madrid.

Perspectivas para o Futuro

A situação atual de Rudiger também levanta questões sobre as futuras contratações do Real Madrid. A equipe está analisando a necessidade de reforços na defesa, especialmente com o retorno incerto de Alaba. Há rumores de que o clube estaria interessado em Aymeric Laporte, do Al-Nassr, como uma opção viável para fortalecer o setor defensivo. Além disso, Valentin Gomez, do Vélez Sarsfield, surgiu como uma alternativa acessível, com um preço estimado em cerca de 10 milhões de euros.

A saída de Jesus Vallejo, que não faz parte dos planos do clube, é quase certa, e a possibilidade de Eder Militao também ser abordado por clubes sauditas aumenta as incertezas sobre a linha defensiva do Madrid para a próxima temporada. Portanto, a permanência de Rudiger no clube não apenas fortalece a defesa, mas também pode impactar diretamente as estratégias de contratação para o futuro.

Conclusão

Em resumo, Antonio Rudiger se mostra firme em sua intenção de permanecer no Real Madrid, apesar do assédio de clubes sauditas. Sua relevância para a equipe, especialmente em tempos de dificuldades com lesões, não pode ser subestimada. O zagueiro é um dos pilares da defesa do Madrid, e sua continuidade será crucial para os planos do clube, tanto no presente quanto no futuro. O mercado de transferências continua a agitar o cenário do futebol, mas para Rudiger, o foco parece ser apenas em vestir a camisa do Los Blancos e contribuir para o sucesso do time nas competições em andamento.

Joshua Zirkzee: pode deixar o Manchester United

O atacante holandês Joshua Zirkzee, atualmente no Manchester United, tem sido alvo de especulações sobre sua saída durante a janela de transferências de janeiro de 2025. No entanto, informações recentes indicam que Zirkzee não tem a intenção de deixar o clube e está determinado a se firmar como uma peça importante na equipe comandada por Erik ten Hag no Mercado da Bola.

Desde sua estreia pelo Manchester United, Zirkzee deixou sua marca ao marcar um gol decisivo contra o Fulham, garantindo uma vitória crucial no início da temporada da Premier League. Apesar desse bom começo, o jovem atacante enfrentou dificuldades e não conseguiu balançar as redes em suas últimas 11 partidas, incluindo o empate em 1 a 1 contra o Fenerbahçe na Liga Europa. Embora tenha contribuído com uma assistência para o gol de Christian Eriksen nesse jogo, seu desempenho geral tem sido alvo de críticas, aumentando os rumores sobre seu futuro.

Rumores de Transferência

Zirkzee foi vinculado a um retorno à Itália, com a Juventus demonstrando interesse em sua contratação, dado seu bom desempenho anterior no Bologna. Contudo, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg, o atacante está focado em permanecer no Manchester United, considerando as especulações sobre sua saída como “fake news”. A confiança do jogador em se estabelecer na Premier League é evidente, e o treinador Ten Hag também acredita no potencial de Zirkzee para contribuir significativamente com a equipe.

O atacante já teve uma passagem notável pelo Bologna, onde marcou 14 gols e deu nove assistências em 58 jogos, além de quatro gols e uma assistência durante seu tempo no Bayern de Munique. Inicialmente, Zirkzee era considerado o principal atacante do United, mas atualmente enfrenta concorrência de Rasmus Hojlund, que retornou de lesão e assumiu a posição de titular.