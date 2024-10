Corujão exibe Hoje, SÁBADO (26/10) na Globo – Venha Como Você É

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 26/10/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sinopse dos Filmes da Programação de Sábado da TV Globo em Brasília (26 de Outubro)

Sábado, 26/10/2024

Corujão II

O Segredo de Davi

Título Original: O Segredo de Davi

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2018

Diretor: Diego Freitas

Elenco: Nicolas Prattes, Eucir de Souza, Neusa Maria Faro

Classe: Thriller

O tímido estudante de cinema Davi esconde um passado sombrio. Ele acaba se transformando num serial killer famoso por filmar as vítimas e colocar na internet.

Supercine

Um Lugar Silencioso

Título Original: A Quiet Place

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: John Krasinski

Elenco: Cade Woodward, Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Classe: Suspense, Terror, Drama

Em um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas caçam através do som e o menor ruído pode ser fatal, Lee e Evelyn Abbott fazem de tudo para proteger seus filhos.

Corujão I

Venha Como Você É

Título Original: Come As You Are

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Richard Wong

Elenco: Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Gabourey Sidibe, Ravi Patel

Classe: Comédia, Drama

Três jovens com deficiência pegam a estrada com uma enfermeira cansada e

dirigem-se a um bordel em Montreal que atende PCDs.

A TV Globo preparou uma seleção especial de filmes para este sábado, com histórias que vão do suspense ao drama, passando por temas de superação. Confira as sinopses dos filmes que fazem parte da programação:

Corujão II – O Segredo de Davi (04:00)

Este filme brasileiro de suspense acompanha **Davi**, um jovem universitário que leva uma vida dupla. Enquanto estuda cinema, ele esconde um lado sombrio de sua personalidade e é assombrado por visões de um passado perturbador. Ao longo da trama, Davi começa a deixar um rastro de crimes, mas cada assassinato cometido parece ter um propósito maior. A história explora o lado psicológico do protagonista, trazendo uma narrativa cheia de mistérios e reviravoltas.

– **Título Original:** O Segredo de Davi

– **Gênero:** Suspense

– **Ano:** 2018

– **Direção:** Diego Freitas

Supercine – Um Lugar Silencioso** (00:15)

Em um cenário pós-apocalíptico, a trama de **Um Lugar Silencioso** gira em torno de uma família que vive em completo silêncio para sobreviver a criaturas misteriosas que caçam através do som. O casal **Evelyn** e **Lee Abbott** luta para proteger seus filhos em um mundo onde qualquer barulho pode ser mortal. Com uma atmosfera tensa, o filme se destaca pela construção do suspense e pelo uso inteligente do silêncio como elemento central da narrativa.

– **Título Original:** A Quiet Place

– **Gênero:** Suspense, Terror

– **Ano:** 2018

– **Direção:** John Krasinski

Corujão I – Venha Como Você É** (02:25)

O filme **Venha Como Você É** conta a história de três jovens com deficiências físicas que embarcam em uma jornada inusitada rumo à liberdade e à descoberta de si mesmos. **Scotty**, **Mo** e **Matt** decidem sair de suas rotinas e fazer uma viagem para um bordel especializado no atendimento de pessoas com necessidades especiais. Com humor e sensibilidade, o longa aborda questões de autonomia, amizade e aceitação, destacando o valor da independência e das experiências compartilhadas.

– **Título Original:** Come As You Are

– **Gênero:** Drama, Comédia

– **Ano:** 2019

– **Direção:** Richard Wong

Contextualização dos Filmes na Programação

– **Corujão II – O Segredo de Davi** abre a madrugada com uma produção nacional de suspense, ideal para quem gosta de histórias com um toque psicológico e cheio de reviravoltas.

– No **Supercine**, **Um Lugar Silencioso** oferece um thriller envolvente para o público noturno, com um clima de tensão contínua e uma abordagem inovadora sobre o silêncio.

– Por fim, o **Corujão I – Venha Como Você É** encerra a programação cinematográfica com um drama sensível e inspirador, perfeito para quem busca uma narrativa emocionante e tocante.

Esses filmes apresentam uma variedade de estilos e temas, garantindo um sábado de boas histórias e entretenimento diversificado na TV Globo.