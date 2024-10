Mirassol x Ponte Preta Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (26/10), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Mirassol x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série B 2024. A bola rola HOJE (26/10) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem Mirassol como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Mirassol x Ponte Preta: veja onde assistir ao jogo da Série B

Mirassol x Ponte Preta se enfrentam neste sábado, 26 de outubro, às 17h (horário de Brasília), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro palpites de 2024. O duelo coloca em campo duas equipes paulistas com objetivos bem distintos nesta reta final de campeonato.

Situação das Equipes

O Mirassol chega a este confronto após uma importante vitória fora de casa contra o CRB, mantendo-se firme no G-4 da competição. Com 56 pontos, o time do interior paulista está na 4ª colocação, a quatro pontos do Vila Nova, que é o quinto colocado. Uma nova vitória em casa pode solidificar ainda mais sua posição, aproximando o clube do sonhado acesso à elite do futebol brasileiro em 2025.

Do outro lado, a Ponte Preta luta para se afastar da zona de rebaixamento. Após vencer o Brusque na rodada passada, a Macaca chegou aos 38 pontos, ocupando a 16ª posição, apenas dois pontos à frente do Botafogo-SP, o primeiro time dentro do Z-4. Uma vitória sobre o Mirassol é crucial para garantir uma folga maior em relação à zona da degola e manter vivo o objetivo de permanência na Série B.

Análise Tática

O técnico Mozart, do Mirassol, deve manter a formação que triunfou contra o CRB, sem grandes mudanças. A única ausência confirmada é PH, que está em recuperação de lesão. A equipe apresenta uma defesa sólida e aposta na criação ofensiva liderada por Neto Moura e nas finalizações de Dellatorre, um dos principais goleadores da temporada.

Já a Ponte Preta, comandada pelo interino Nenê Santana, entra em campo sem algumas peças importantes. Gabriel Novaes e Luiz Felipe cumprem suspensão, enquanto Joilson e outros jogadores seguem lesionados. A boa notícia é o retorno de Hudson, que estava suspenso na última partida e deverá reforçar o meio-campo alvinegro.

Prováveis Escalações

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Gustavo, João Victor e Zeca; Danielzinho, Gabriel e Neto Moura; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Técnico: Mozart

Ponte Preta

Luan; Igor Inocêncio (João Gabriel), Nilson, Mateus Silva e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos e Elvis; Iago Dias, Everton Brito e Dodô.

Técnico: Nenê Santana (interino)

Palpites e Prognóstico

A expectativa para o confronto é de um jogo bastante disputado. O Mirassol, jogando em casa, busca impor seu ritmo de jogo e consolidar-se no G-4. A equipe possui um retrospecto favorável jogando no Estádio José Maria de Campos Maia e espera repetir o bom desempenho para conquistar os três pontos.

Por outro lado, a Ponte Preta joga com uma pressão maior, tentando garantir pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. Mesmo com desfalques importantes, a equipe de Campinas aposta na experiência de jogadores como Dodô e Elvis para buscar ao menos um empate.

Dicas de Apostas

Com base nas odds disponíveis para a partida, o favoritismo está com o Mirassol, especialmente por jogar em casa e apresentar um melhor desempenho ao longo do campeonato. Aqui estão algumas dicas de apostas:

Vitória do Mirassol: Com odds ao redor de 1.70, essa é uma escolha segura, considerando o bom retrospecto do time em casa.

Com odds ao redor de 1.70, essa é uma escolha segura, considerando o bom retrospecto do time em casa. Ambos os times marcam – Não: A Ponte Preta tem tido dificuldades ofensivas nas últimas rodadas, o que torna essa opção interessante.

A Ponte Preta tem tido dificuldades ofensivas nas últimas rodadas, o que torna essa opção interessante. Total de gols – Menos de 2,5: Em um jogo onde ambos os times tendem a adotar uma postura cautelosa, a expectativa é de poucos gols.

Onde Assistir

A partida entre Mirassol e Ponte Preta terá transmissão ao vivo pela Band, com o sinal sendo disponibilizado para algumas regiões. Além disso, o confronto também será exibido no canal Premiere e na plataforma de streaming Bandplay, para aqueles que possuem assinatura. Outra opção é acompanhar na TV Brasil, que transmitirá o jogo em rede nacional.

Conclusão

O duelo entre Mirassol e Ponte Preta promete emoções e muita tensão, com ambas as equipes em busca de seus objetivos. Para o Mirassol, é a chance de se firmar no G-4 e dar um passo importante rumo à Série A. Para a Ponte Preta, cada ponto conta na luta contra o rebaixamento, e a equipe deve entrar em campo focada em conquistar um bom resultado fora de casa.

Acompanhe todas as emoções deste confronto decisivo da Série B neste sábado!