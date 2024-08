Grêmio x Bahia ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (17/08)

A partida entre Grêmio x Bahia é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (17/08) às 16 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Grêmio como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO/Palpites – AO VIVO AQUI

Palpite

**Palpite:** Grêmio 2×1 Bahia.

Grêmio x Bahia: Um Confronto Crucial pela 23ª Rodada do Brasileirão 2024

Neste sábado, 17 de agosto, o Grêmio enfrentará o Bahia em mais um embate decisivo do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com início marcado para as 16h (horário de Brasília). Ambos os times têm motivos fortes para buscar a vitória: o Grêmio quer se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Bahia almeja retomar sua posição no G6 da tabela.

**Desempenho das Equipes**

O Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho, vem de uma sequência positiva, com oito jogos sem derrota. Recentemente, a equipe passou pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil e lidera o confronto nas quartas da Libertadores contra o Fluminense. No entanto, o tricolor gaúcho precisa melhorar seu desempenho no Brasileirão para sonhar com uma classificação para competições internacionais.

Por outro lado, o Bahia, dirigido por Rogério Ceni, também vive um bom momento. Após uma fase negativa, a equipe conquistou duas vitórias importantes: uma na Copa do Brasil, que garantiu sua classificação, e outra em um clássico contra o Vitória. O tricolor baiano busca manter o embalo para se aproximar da parte de cima da tabela.

**Retrospecto e Estatísticas**

Historicamente, o confronto entre Grêmio e Bahia é equilibrado. Em 60 partidas, o Grêmio venceu 25 vezes, o Bahia 15 vezes e houve 20 empates. No último encontro entre as equipes, o Bahia levou a melhor com uma vitória por 1 a 0.

**Ficha Técnica**

– **Jogo:** Grêmio x Bahia – Campeonato Brasileiro, 23ª rodada

– **Data e horário:** 17/08/2024, às 16h (horário de Brasília)

– **Local:** Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

– **Transmissão:** Premiere

**Prováveis Escalações**

**Grêmio:** Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

**Bahia:** Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

**Palpite**

Dado o desempenho recente e o fator casa, o Grêmio é o favorito para a partida. Apesar de algumas ausências e a presença de um elenco alternativo, a equipe tricolor tem mostrado força e coesão. O Bahia, por sua vez, tem sido competitivo, mas jogar fora de casa pode representar um desafio adicional.

**Palpite:** Grêmio 2×1 Bahia

A expectativa é de um jogo disputado, mas a vantagem do mando de campo e o momento positivo do Grêmio devem garantir a vitória para o time gaúcho.

mais informações

As notícias do Bahia e notícias do Vasco podem ser vistas no site. Notícias do Cuiabá e Notícias do Botafogo

notícias do Fortaleza

Notícias do Criciúma e Notícias do Cruzeiro!

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino,