Mercado da Bola – Real Madrid de olho em Valentin Gomez e Laporte como opção mais barata para defesa

Real Madrid de olho em Valentin Gomez como opção mais barata para defesa

O Real Madrid está explorando alternativas para reforçar sua defesa na próxima janela de transferências, e um nome que ganhou destaque foi o do jovem argentino Valentin Gomez, do Vélez Sarsfield. Com apenas 21 anos, Gomez é visto como uma opção viável e mais acessível financeiramente em comparação ao alvo principal dos merengues, Aymeric Laporte.

Busca por alternativas defensivas

Os atuais campeões da La Liga e da Europa têm enfrentado problemas na linha defensiva devido à lesão de David Alaba, afastado dos gramados desde dezembro do ano passado. Eder Militão e Antonio Rüdiger formam atualmente a dupla titular, mas a ausência prolongada de Alaba e a necessidade de rotatividade colocaram Gomez no radar.

Gomez, avaliado em cerca de €10 milhões (aproximadamente £8 milhões), também desperta o interesse de gigantes argentinos como River Plate e Boca Juniors. No entanto, o Real Madrid parece estar na frente nessa corrida, especialmente considerando a possibilidade de saída do lateral-esquerdo Fran Garcia, tornando a versatilidade de Gomez – que pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo – ainda mais atraente para o clube espanhol.

Laporte ainda é prioridade, mas com reservas

Apesar de o ex-zagueiro do Manchester City, Aymeric Laporte, atualmente no Al-Nassr, ser considerado a principal escolha de Carlo Ancelotti, a contratação de um defensor jovem e promissor como Gomez por um valor relativamente baixo seria uma estratégia interessante. O Real Madrid precisa equilibrar suas finanças e suas decisões de contratação para manter um elenco forte, sem comprometer suas metas de sustentabilidade.

Ancelotti pediu ao clube que busque um novo defensor para o início de 2025, mas é provável que a diretoria espere até o fim da temporada para tomar uma decisão definitiva. Isso se deve à esperança de que Alaba retorne ainda este ano, o que aliviaria a necessidade imediata de um novo zagueiro. Enquanto isso, o meio-campista defensivo Aurélien Tchouaméni tem sido considerado como uma opção para atuar na zaga, caso Militão ou Rüdiger se lesionem.

Perfil de Valentin Gomez

Valentin Gomez é um produto das categorias de base do Vélez Sarsfield e estreou profissionalmente em 2022. Desde então, fez 98 partidas pelo clube argentino, marcando três gols e fornecendo uma assistência. O defensor, apesar de ainda não ter atuado pela seleção principal da Argentina, já representou o país em 10 oportunidades no time sub-20.

O Real Madrid avalia não apenas a qualidade de Gomez, mas também sua versatilidade, que pode ser um diferencial importante, principalmente considerando a instabilidade defensiva que o clube tem enfrentado. Caso a transferência se concretize, o jovem zagueiro terá a oportunidade de se desenvolver e disputar espaço com nomes de peso em uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial.

Considerações finais

Ainda que a prioridade do Real Madrid seja um zagueiro mais experiente como Laporte, a contratação de Valentin Gomez surge como uma oportunidade de mercado vantajosa, financeiramente viável e promissora a longo prazo. Com a possibilidade de Alaba voltar ao time e o técnico Ancelotti aberto a improvisações, a janela de transferências promete ser movimentada para o clube merengue.

Situação contratual de Alexander Isak pode agitar mercado: Arsenal, Chelsea e Barcelona de olho

Alexander Isak, atacante sueco do Newcastle United, está no centro de rumores de transferências devido à sua “situação contratual complexa”. O técnico Eddie Howe descreveu o caso como delicado, sugerindo que as negociações sobre um novo contrato para o jogador de 25 anos estão longe de serem concluídas. Isak chegou ao clube inglês em 2022, vindo da Real Sociedad, por um valor recorde de £63 milhões e desde então se tornou peça-chave do time.

Apesar de ter contrato vigente até 2028, o Newcastle tem a intenção de estender o vínculo do atacante, que é avaliado em cerca de £100 milhões. Howe, no entanto, indicou que as regras de Sustentabilidade e Lucro (PSR) podem limitar a liberdade financeira do clube nas negociações.

Interesses de grandes clubes

Arsenal, Chelsea e Barcelona monitoram de perto a situação de Isak, considerando-o como possível reforço. O sueco teve destaque na última temporada ao marcar 21 gols em 30 partidas da Premier League, mas o início da atual campanha tem sido mais discreto, com apenas um gol até o momento.

O interesse do Barcelona surge como uma alternativa ao plano principal de contratar Erling Haaland, do Manchester City. Já Arsenal e Chelsea buscam consolidar suas linhas ofensivas, com Mikel Arteta interessado em adicionar mais poder de fogo aos Gunners, enquanto o Chelsea está à procura de um atacante de elite para seu elenco.

Newcastle cauteloso nas negociações

Questionado sobre o assunto, Howe destacou que, embora o clube queira manter Isak por muitos anos, é preciso considerar as restrições financeiras impostas pelo PSR. As transferências recentes de Yankuba Minteh e Elliot Anderson ajudaram a equilibrar as contas, gerando mais de £65 milhões para evitar problemas com o regulamento.

Apesar disso, qualquer movimentação envolvendo o contrato de Isak precisa ser feita com cautela, segundo Howe. “Cada decisão impacta diretamente nossa flexibilidade nos mercados de transferências”, afirmou o técnico. Ele ainda reforçou que o jogador pode melhorar sua situação atuando bem e ajudando o time a alcançar bons resultados.

Permanência ou saída?

No momento, Isak parece estar feliz no Newcastle e continua sendo uma peça essencial no esquema de Howe. Dado seu longo contrato, é improvável que o clube sinta a pressão de vender a menos que uma oferta irrecusável chegue, o que, neste caso, seria em torno de £100 milhões.

Porém, com clubes de peso interessados, a janela de transferências promete ser movimentada em torno do nome de Alexander Isak. Caso o sueco mantenha suas boas atuações, o Newcastle terá que agir rapidamente para garantir sua permanência.

Lesões no Liverpool

O técnico do Liverpool, Arne Slot, forneceu atualizações sobre as lesões de Diogo Jota, Federico Chiesa, Alisson Becker e outros jogadores antes do confronto contra o Arsenal no domingo.

Jota Fora do Jogo

Diogo Jota, que sofreu uma lesão no lado durante a vitória sobre o Chelsea, não terá condições de jogar contra o Arsenal. Essa perda é significativa para o Liverpool, já que Jota é um dos principais atacantes do time.

Chiesa e Bradley em Recuperação

Já Chiesa e Conor Bradley podem treinar nos próximos dias e têm chances de estar disponíveis. A recuperação desses jogadores é crucial para o Liverpool, que precisa de todos os seus principais jogadores para manter a liderança do Premier League palpites.

Alisson em Recuperação

Alisson, que sofreu uma lesão no quadril, está progredindo bem em sua recuperação, mas ainda não tem previsão de retorno. O goleiro é fundamental para o Liverpool e sua ausência é sentida.

Kelleher no Gol

O goleiro Caoimhin Kelleher deve continuar em sua posição. Kelleher tem demonstrado habilidade e segurança em substituir Alisson.

Liverpool Busca Manter Liderança

O Liverpool busca manter a liderança do Premier League e abrir uma vantagem de sete pontos sobre o Arsenal. O time de Slot tem apenas três gols sofridos na competição e deve contar com a habilidade de Kelleher e o ataque de Darwin Nunez e Luis Diaz.

A equipe do Liverpool está confiante em sua capacidade de vencer o Arsenal, mesmo sem Jota. O treinador Arne Slot está trabalhando para ajustar a estratégia e garantir que o time esteja preparado para o desafio.

Desafios à Frente

O confronto contra o Arsenal será um teste importante para o Liverpool. A vitória pode consolidar sua liderança no Premier League e demonstrar sua força na competição.

Além disso, o Liverpool também enfrentará desafios em outros fronts, como a Champions League e a Copa da Inglaterra. A equipe precisa manter sua concentração e foco para alcançar seus objetivos.

Expectativas dos Fãs

Os fãs do Liverpool estão ansiosos para ver como o time se sairá sem Jota. A expectativa é que o Liverpool continue sua boa fase e mantenha sua posição de liderança.

A torcida também está confiante na habilidade de Kelleher e no ataque de Nunez e Diaz. O clima é de otimismo e expectativa para o confronto contra o Arsenal.

Com uma estratégia sólida e uma equipe motivada, o Liverpool está pronto para enfrentar o desafio e manter sua liderança no Premier League.