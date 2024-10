5 citações de Zygmunt Bauman para a redação do Enem

Citar autores na prova de produção textual do Exame Nacional do Ensino Médio é uma boa opção para construção de repertório sociocultural. Por isso, o Lá vem o Enem preparou uma lista com 5 citações do filósofo Zygmunt Bauman – que até já foi citado em textos que alcançaram nota mil – para usar na redação do Enem.

📝 TREINE REDAÇÃO E RECEBA CORREÇÃO DE GRAÇA

Zygmunt Bauman foi um filósofo e sociólogo polonês muito conhecido por fazer análises profundas sobre a sociedade.

Citações de Zygmunt Bauman para a redação

A primeira citação é do livro “Vida para consumo”. Ela pode ser usada em textos sobre tecnologia e redes sociais.

– “Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte”, reflete o autor.

A segunda citação pode ser usada em textos sobre o mundo do trabalho e é tirada do famoso livro “Modernidade líquida”.

“O velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho”.

A terceira citação de Zygmunt Bauman para usar na redação do Enem pode ser usada em um texto sobre saúde mental, por exemplo, e está no livro “Cartas do Mundo Líquido Moderno”.

– “Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo”.

Por fim, as duas últimas sugestões de citações podem ser usadas em produções textuais no eixo temático de educação. Elas são dos livros, “Vida líquida” e “Estranhos à Nossa Porta”, respectivamente.

– “Para a maioria dos estudantes, a educação é acima de tudo uma porta de entrada para o emprego”.

– “Em vez de construir muros, deveríamos construir pontes”.

Como usar as citações de Zygmunt Bauman na redação do Enem

Se o estudante fizer uma citação direta, o trecho usado precisa estar do mesmo modo que está escrito na versão original do autor e também localizado entre o sinal de aspas.

Já se a citação for indireta, o estudante pode usar as próprias palavras em texto corrido para explicar a essência da ideia do autor.

Redação nota mil com citação de Bauman

A redação a seguir alcançou nota mil no Enem 2018 e foi escrito pela estudante Fernanda Carolina de Deus.

No filme “Matrix“, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual.

Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão, no meio virtual, de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos.

Ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado de acordo com seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. Dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna ambiente virtual propício à disseminação das chamadas “fake news”.

Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, em parceria com a mídia, na educação da população — especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital — acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras, que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Além disso, cabe às entidades em governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira.

Quer ter acesso a mais conteúdos que podem te ajudar a se dar bem no Enem e conseguir a tão sonhada vaga na universidade? Fica de olho no Lá Vem o Enem, que tem material gratuito, em várias plataformas, focado em facilitar a vida de quem tá se preparando para o exame.