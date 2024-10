Na CBN, Waldez Góes garante aquisição de bombas para os Eixos Norte e Leste da Transposição

(Foto: Michel Jesus/Agência Câmara)

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Goés, afirmou que o Governo Federal investirá na aquisição de bombas para aumentar a vasão das águas que chegam à Paraíba através do Rio São Francisco.

De acordo com Waldez, dois conjuntos de bombas hidráulicas alocadas no Eixo Norte da Transposição, responsável por abastecer a região sertaneja de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, foram revitalizadas.

Com o aumento da vasão no Eixo, a expectativa agora está em torno da aquisição, através do Novo PAC, de mais quatro conjuntos de bombas, elevando assim o índice de vasão e garantindo o abastecimento efetivo para os consumidores.

“Mesmo recebendo o Eixo Norte com as bombas paralisadas, não tivemos problemas de abastecimento. Quando assumimos o governo, revitalizamos dois conjuntos de bombas. Agora, através do Novo PAC, vamos contratualizar a aquisição de mais dois conjuntos para essa ‘espinha dorsal’ da transposição, algo necessário devido ao aumento da infraestrutura hídrica que estaremos ofertando em breve”, afirmou.

Ontem o Governo Federal deu início aos testes do primeiro trecho do Ramal do Apodi, localizado na Paraíba. A água do Rio São Francisco saiu da Barragem de Caiçara, em Cajazeiras, até o Rápido Arruído, em São José de Piranhas, com o objetivo de verificar se as estruturas recém construídas estão funcionando adequadamente.

De acordo com o MIDR, o Ramal do Apodi encontra-se em execução tendo alcançado avanço físico de cerca de 65% das obras totais e com o investimento previsto de aproximadamente R$ 1,7 bilhão pelo Governo Federal.

Texto: Pedro Pereira