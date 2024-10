Governo de MS destaca evolução do judiciário em Paranaíba, acompanhando o desenvolvimento local

Por MRNews



A Comarca de Paranaíba completou 150 anos de criação com evento comemorativo ontem (18), com a presença de autoridades do judiciário, vereadores, do prefeito Maycol Queiroz e do governador do Estado, Eduardo Riedel. Entre vários atos, o evento foi marcado pela entrega de uma nova vara judicial para a comarca, que irá aprimorar o atendimento judiciário e suprir a crescente demanda da população.

Em seu discurso, Riedel destacou os investimentos que acontecem na região e a necessidade dos poderes públicos acompanharem este ritmo evolutivo e de entregas à sociedade.

“Mato Grosso do Sul tem recebido investimentos bilionários, e hoje tem o orgulho de ser um Estado que investe em educação, infraestrutura, saneamento, e que alcançou a terceira menor taxa de desemprego do Brasil, e, principalmente, a terceira menor taxa de pobreza extrema do Brasil. Aqui em Paranaíba tem 28 milhões de reais investidos nos últimos anos na reforma completa das escolas estaduais, por exemplo”.

Ainda durante a cerimônia, o governador Riedel foi homenageado com a outorga do mérito judiciário.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, afirmou que o aniversário também é um momento de atender cada vez mais as demandas da sociedade com celeridade e na solução justa dos conflitos.

“Se chegamos até aqui, entregando à sociedade um Poder Judiciário cada vez mais presente , inovador, tecnológico e atento à evolução da sociedade, foi porque 150 anos atrás nossos antepassados tiveram a coragem de se lançar aos desafios de promover a justiça”, frisou.

Outro ponto marcante da cerimônia foi a apresentação da cápsula do tempo do Poder Judiciário. O presidente assinou no local a portaria que a institui como um projeto cultural do Poder Judiciário, e os convidados, inclusive o governador do Estado, foram chamados a deixar mensagens para o futuro, que ficarão armazenadas na cápsula a ser reaberta apenas daqui a 50 anos.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, ressaltou que o progresso da região também exige novos instrumentos e que os poderes públicos estão empenhados em levar melhorias para a população, gerando renda, emprego, educação e avanços sociais.

“Poderia ter sido um sonho que demoraria mais de 15 anos para ser realizado, mas foi concretizado muito rápido. Em menos de 100 dias, a 3ª Vara Cível de Paranaíba foi sonhada, pensada e aprovada, tudo graças ao presidente Sérgio Martins. A população de Paranaíba logo poderá ser beneficiada com esse incremento na Justiça realizado pelo Tribunal”, acentuou.

Também foi realizada, a entrega do título de Cidadão Honorário Paranaibense e visitante ilustre outorgado pela Câmara Municipal a autoridades do Judiciário sul-mato-grossense, além do lançamento do livro comemorativo da criação da comarca de Paranaíba.

A solenidade foi prestigiada ainda pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, o procurador-geral de Justiça de MS, Romão Avila Milhan Junior, o defensor público-geral de MS, Pedro Paulo Gasparini, o presidente da Câmara de Paranaíba, Edmar Pires da Silva Júnior, e a presidente da 6ª Slsubseção da OAB, Daniela Peres Carósio de Oliveira.

Alexandre Gonzaga, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm