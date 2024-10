5 músicas para usar na redação do Enem

Músicas para a redação do Enem. Foto: Freepik.

As músicas também são bons recursos para usar como repertório na redação do Enem. Por isso, o Lá vem o Enem fez uma lista com cinco músicas sobre temas diferentes que podem ser usados na prova de produção textual deste ano.

Além disso, essas músicas da lista também foram usadas em questões de várias disciplinas da prova. Então, também dá para aproveitar e treinar um pouquinho. Depois, é só conferir o gabarito.

‘Asa Branca’

Sucesso do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a música “Asa Branca” pode ser repertório para uma redação no eixo temático de meio ambiente. A canção pode fundamentar argumentos sobre seca e escassez de água. Outra alternativa no mesmo viés é fundamentar informações sobre os biomas brasileiros.

Além disso, também se encaixa como repertório para um texto sobre desigualdade social, já que aborda a temática dos retirantes, que são pessoas que deixam a terra natal por conta da miséria.

Essa música, inclusive, já baseou uma questão de biologia, do Enem PPL, em 2027. Veja abaixo:

Asa Branca

Quando olhei a terra ardendo

Quá fogueira de São João

Eu perguntei a Deus do céu: Ai

Por que tamanha judiação?

Que braseiro, que fornalha

Nem um pé de plantação

Por falta d’água, perdi meu gado

Morreu de sede meu alazão

Por falta d’água, perdi meu gado

Morreu de sede meu alazão

Inté mesmo a asa branca

Bateu asas do sertão

Entonce eu disse: Adeus, Rosinha

Guarda contigo meu coração

Entonce eu disse: Adeus, Rosinha

Guarda contigo meu coração

[…]

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizluagonzaga.mus.br. Acesso em: 20 set. 2011 (fragmento).

O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por

A) índices pluviométricos baixos.

B) alta taxa de evapotranspiração.

C) temperatura de clima temperado.

D) vegetação predominantemente epífita.

E) migração das aves no período reprodutivo.

A resposta certa para essa questão é a alternativa A.

‘Fim de semana no parque’

Se a prova de redação pedir um texto sobre desigualdade social, outra opção que pode fundamentar o assunto é a música “Fim se semana no parque”, dos Racionais MCs. A letra compara, por exemplo, realidades opostas em áreas mais pobres e mais privilegiadas.

A canção também evidencia situações desiguais no acesso ao lazer e também fundamentou uma questão de linguagens, no Enem de 2017. Confira abaixo:

‘Fim de semana no parque’

Olha o meu povo nas favelas e vai perceber

Daqui eu vejo uma caranga do ano

Toda equipada e o tiozinho guiando

Com seus filhos ao lado estão indo ao parque

Eufóricos brinquedos eletrônicos

Automaticamente eu imagino

A molecada lá da área como é que tá

Provavelmente correndo pra lá e pra cá

Jogando bola descalços nas ruas de terra

É, brincam do jeito que dá

[…]

Olha só aquele clube, que da hora

Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha

Olha quanta gente

Tem sorveteria, cinema, piscina quente […]

Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo

Pra molecada frequentar nenhum incentivo

O investimento no lazer é muito escasso

O centro comunitário é um fracasso

RACIONAIS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (fragmento).

A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que

A) retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda, por falta de espaço adequado.

B) ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais, que o acessam à sua maneira.

C) expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer.

D) implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos.

E) aponta para o predomínio do lazer contemplativo, nas classes favorecidas economicamente; e do prático, nas menos favorecidas.

A resposta correta para a questão é a alternativa D.

‘Disneylândia’

Com a mesma pegada de crítica social, “Disneylândia”, de Titãs, aborda questões como globalização e os impactos do capitalismo na sociedade.

A música também caiu em uma questão de linguagens, sendo que do Enem 2013. Veja abaixo:

Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong

E produzem com matéria-prima brasileira

Para competir no mercado americano

[…]

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul

[…]

Crianças iraquianas fugidas da guerra

Não obtêm visto no consulado americano do Egito

Para entrarem na Disneylândia

Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações:

A) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo.

B) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais.

C) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias.

D) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro.

E) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais.

A resposta certa para a questão é a opção B.

‘Admirável Gado Novo’

“Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho, é feita uma crítica a como algumas parcelas da sociedade, que não têm pode econômico e político, ficam mais vulneráveis a diversos tipos de exploração.

Essa canção também esteve em uma questão de linguagens, mas do Enem 2021. Confira:

Vocês que fazem parte dessa massa

Que passa nos projetos do futuro

E duro tanto ter que caminhar

E dar muito mais do que receber

E, ô, ô, vida de gado

Povo marcado

E, povo feliz!

ZÉ RAMALHO. A peleja do diabo com o dono do céu. Rio de Janeiro: Sony, 1979 (fragmento).

Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979?

A) Militância política.

B) Passividade social.

C) Altruísmo religioso.

D) Autocontrole moral.

E) Inconformismo eleitoral.

A resposta certa para a questão é a letra B.

‘Aquarela do Brasil’

“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, é uma música que destaca elementos que formam a cultura plural do Brasil.

No Enem PPL de 2023 ela caiu em uma questão de história. Veja abaixo:

TEXTO I

Aquarela do Brasil

Brasil!

Meu Brasil brasileiro

Meu mulato inzoneiro

Vou cantar-te nos meus versos

O Brasil, samba que dá

Bamboleio, que faz gingar

O Brasil, do meu amor

Terra de Nosso Senhor

Brasil! Pra mim! Pra mim, pra mim

BARROSO, A. Rio de Janeiro: Odeon, 1939 (fragmento).

TEXTO II

Menestrel das Alagoas

Quem é esse que conhece

Alagoas e Gerais

E fala a língua do povo

Como ninguém fala mais?

Quem é esse?

De quem é essa ira santa

Essa saúde civil

Que tocando a ferida

Redescobre o Brasil?

Quem é esse peregrino

Que caminha sem parar

Quem é esse meu poeta

Que ninguém pode calar?

NASCIMENTO, M.; BRANT, F. Milton Nascimento ao vivo. São Paulo: Barclay, 1983 (fragmento).

Os trechos pertencem a canções que se tornaram emblemáticas, respectivamente, dos seguintes fatos históricos:

A) O desenvolvimento econômico dos anos JK e a crise inflacionária da Nova República.

B) A expansão do PIB no milagre econômico e o confisco financeiro do início dos anos 1990.

C) A euforia social da Era Vargas e a mobilização em torno da campanha pelas Diretas Já.

D) O alinhamento ao Ocidente na Guerra Fria e as reformas liberalizantes do fim do século XX.

E) A consolidação da política dos governadores e a luta armada contra o Regime Militar.

A resposta certa é a alternativa C.

