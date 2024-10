Por MRNews



**Mania de Você: Fátima Lava a Alma do Público ao Fazer Exigência para Robson**

Na novela das nove da Globo, *Mania de Você*, Fátima (interpretada por Mariana Santos) finalmente tomará uma atitude que surpreenderá o público e trará um ponto de virada para sua personagem. Durante grande parte da trama, a dona de casa sofreu humilhações constantes de seu marido, Robson (Eriberto Leão), mas, influenciada por sua amiga e vizinha Diana (Vanessa Bueno), Fátima decidirá se impor pela primeira vez.

Fátima sempre viveu à sombra de Robson, aceitando suas críticas e manipulações, especialmente quando ele a comparava de maneira cruel com outras mulheres. No entanto, a relação com Diana começa a abrir os olhos de Fátima para os abusos psicológicos que ela sofre em casa. Depois de uma tarde descontraída à beira da piscina, onde as duas conversam sobre relacionamentos e autoestima, Diana faz com que Fátima perceba o quanto seu marido a oprime.

Esse momento marcará o início de uma transformação na vida de Fátima. O público, que há muito tempo aguardava por uma reação da personagem, finalmente verá a protagonista agir com firmeza.

O Confronto: Fátima se Impõe Diante de Robson

A leveza do encontro com Diana será interrompida pela chegada inesperada de Robson. Ele aparece na casa da vizinha para buscar Fátima, e, em uma atitude típica do personagem, começa a humilhá-la no caminho de volta para casa. Ele faz comentários cruéis sobre o corpo da esposa e, em um ato de cinismo, afirma ter admirado Diana de biquíni, tentando abalar ainda mais a autoestima de Fátima.

Entretanto, para a surpresa de Robson e de muitos espectadores, Fátima não se cala. Revoltada com as atitudes do marido, ela o confronta pela primeira vez, exigindo respeito. Fátima não aceita mais as críticas constantes nem a falta de consideração de Robson. Ela exige que ele se desculpe por menosprezá-la e por demonstrar interesse por outra mulher.

Esse momento de imposição representa um verdadeiro ponto de virada na vida de Fátima, e o público que torcia pela personagem finalmente verá a tão esperada reação. Robson, por outro lado, ficará chocado com a nova postura de sua esposa, sem saber como reagir.

Possíveis Reviravoltas em Mania de Você

Apesar do confronto, a relação entre Fátima e Robson não chega ao fim de imediato, mas certamente sofrerá mudanças profundas. A atitude de Fátima é apenas o primeiro passo para uma transformação que promete agitar ainda mais a trama. Segundo informações da produção da novela, o autor já indicou que Fátima começará a ver Diana de uma forma diferente, o que poderá trazer novas dinâmicas para o enredo.

Além disso, o público pode esperar por mais cenas de empoderamento de Fátima, que, aos poucos, deixará de ser submissa ao marido. Esse desenvolvimento da personagem promete ser uma das tramas centrais de *Mania de Você*, mantendo os telespectadores ansiosos para acompanhar os próximos capítulos.

Fátima: De Oprimida a Protagonista de Sua Própria História

A trajetória de Fátima em *Mania de Você* é um reflexo de muitas mulheres que, ao longo de suas vidas, sofrem em relacionamentos abusivos e manipuladores. A novela, ao retratar essa transformação, não só proporciona um entretenimento de qualidade, mas também levanta questões importantes sobre autoestima, respeito e a força que cada pessoa pode encontrar dentro de si para mudar sua história.

O público, que há muito tempo torcia para que Fátima se impusesse, agora verá a personagem tomar o controle de sua vida. E embora Robson ainda tente manipular a situação, o desenrolar dos próximos capítulos mostrará se Fátima realmente se libertará das amarras do relacionamento ou se ainda enfrentará mais desafios.

De qualquer forma, *Mania de Você* continua cativando a audiência com tramas envolventes e personagens complexos, como Fátima, que está prestes a iniciar uma nova fase em sua vida.

Tiago Abravanel ironiza possível retorno ao SBT e comenta sobre a mãe estar fora da herança da emissora

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, surpreendeu ao compartilhar, de maneira irônica, sua visão sobre a possibilidade de voltar a trabalhar no SBT após as recentes mudanças na emissora. Durante uma entrevista ao programa *Sem Censura*, na TV Brasil, o ator e apresentador comentou sobre a saída de Eliana e a reformulação da grade de programação do canal, revelando que não foi contatado para nenhum novo projeto.

Ao ser questionado sobre a chance de voltar ao SBT, Tiago respondeu com uma ponta de ironia, mencionando que ainda não recebeu convites para assumir nenhum programa, mesmo com as alterações ocorrendo na emissora da família. O artista brincou, sugerindo que suas tias poderiam considerar seu nome para novos projetos, já que o canal foi fundado por seu avô, Silvio Santos.

Tiago Abravanel já trabalhou no SBT

Tiago, que já comandou um programa nas noites de sexta-feira no SBT, também fez sucesso como participante do *Big Brother Brasil* e frequentou diversos programas da TV Globo. No entanto, até o momento, ele parece estar fora dos planos imediatos do canal da família Abravanel.

Mãe de Tiago, Cintia Abravanel, fora da herança do SBT

Um detalhe importante que Tiago destacou foi que sua mãe, Cintia Abravanel, não faz parte da divisão da herança relacionada à emissora. Em entrevista à *Folha de S. Paulo*, Cintia afirmou que o canal ficará com suas irmãs, enquanto ela receberá outros bens do pai. Cintia nunca demonstrou grande interesse pelo SBT, e Silvio Santos está organizando a divisão de seu patrimônio enquanto ainda está vivo.

A declaração de Tiago sobre a situação familiar chamou atenção, especialmente pelo tom descontraído com que abordou o assunto, mesmo em meio às incertezas sobre o futuro da emissora e de sua própria carreira na televisão.

Sabrina Sato Está Grávida de Nicolas Prattes e Espera o Segundo Filho

A apresentadora Sabrina Sato está à espera de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa, que revelou que Sabrina já está no terceiro mês de gestação. Para o casal, que anunciou o noivado em setembro de 2024, essa será a primeira criança do relacionamento. Sabrina, no entanto, já é mãe de Zoe, de cinco anos, filha de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Um Relacionamento Recente e Repleto de Emoções

Sabrina Sato e Nicolas Prattes começaram a namorar no início de 2024, e o relacionamento logo se tornou um dos mais comentados do meio artístico. Em setembro, os dois compartilharam com o público o anúncio de seu noivado, surpreendendo os fãs com a rapidez com que o relacionamento evoluiu. Agora, apenas um mês após o anúncio oficial do noivado, o casal revela a gravidez, um motivo de grande alegria e expectativa.

Segundo a assessoria de Sabrina, a decisão de manter a gravidez em segredo até agora foi tomada por questões de precaução médica. Como é comum em muitas gestações, o casal optou por esperar até o terceiro mês, período considerado mais seguro, antes de anunciar a novidade ao público.

Sabrina Sato: Mãe Pela Segunda Vez

Sabrina Sato já tem experiência na maternidade com sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento de sete anos com Duda Nagle. A menina, que completou cinco anos, é uma presença constante nas redes sociais da mãe, encantando seguidores com sua fofura e carisma. Zoe já é uma pequena celebridade, e a expectativa para ver como ela vai lidar com o papel de irmã mais velha é grande entre os fãs da apresentadora.

O término entre Sabrina e Duda aconteceu em março de 2023, e desde então, a apresentadora seguiu sua vida pessoal de forma discreta, até o início de seu romance com Nicolas Prattes, que agora se concretiza com a notícia da nova gestação.

Expectativa para o Bebê de Sabrina e Nicolas

Embora o casal ainda não tenha revelado o sexo do bebê, a expectativa em torno da chegada do novo integrante da família Sato-Prattes é enorme. Em nota oficial, a assessoria de imprensa destacou que o casal está vivendo esse momento com muita fé e esperança, ansiosos para que a gestação continue evoluindo de forma tranquila.

A imprensa e os fãs estão atentos para acompanhar cada detalhe dessa nova fase na vida de Sabrina Sato. Conhecida por compartilhar momentos íntimos e familiares em suas redes sociais, é provável que a apresentadora traga, nos próximos meses, mais novidades sobre a gestação e o desenvolvimento do bebê.