QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde E Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 16/10.

Quarta-feira, 16/10/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:15 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:55 Edição Especial – Cabocla

15:35 Sessao Da Tarde – Doce De Mãe

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:05 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV – 2ª Edição

19:15 Volta Por Cima

20:00 Jornal Nacional

20:40 Mania de Você

21:25 Futebol

23:45 Segue o Jogo

00:00 Avisa Lá Que Eu Vou

00:45 Jornal da Globo

01:35 Conversa com Bial

02:15 Volta Por Cima

02:55 Comédia Na Madruga I

Programação de Quarta-feira, 16 de Outubro de 2024 – TV Globo

Acompanhe a programação completa da TV Globo para quarta-feira, 16/10/2024, com uma variedade de programas, desde entretenimento matinal até o futebol à noite, seguido de análises esportivas e talk shows.

**Manhã

– **04:00** – *Hora Um*: Noticiário com as primeiras informações do dia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo.

– **06:00** – *Bom Dia Praça*: Informações locais em diversas capitais, com foco nas notícias da região.

– **08:30** – *Bom Dia Brasil*: Noticiário com cobertura completa dos principais acontecimentos nacionais e internacionais.

– **09:30** – *Encontro com Patrícia Poeta*: Programa de variedades com entrevistas, música, e debates sobre temas atuais.

– **10:35** – *Mais Você*: Ana Maria Braga traz receitas, entrevistas e histórias inspiradoras para começar o dia.

– **11:45** – *Praça TV – 1ª Edição*: Notícias locais da hora do almoço, com foco nos acontecimentos das cidades.

**Tarde

– **13:15** – *Globo Esporte*: As principais notícias do mundo dos esportes, com destaque para o futebol.

– **13:40** – *Jornal Hoje*: Noticiário que traz uma cobertura completa dos acontecimentos mais importantes do dia.

– **14:55** – *Edição Especial – Cabocla*: Reprise da novela de sucesso, trazendo uma história envolvente sobre amores e conflitos no interior do Brasil.

– **15:35** – *Sessão da Tarde – Doce de Mãe*: Exibição de um filme comovente que conta a história de uma senhora doce e seus dilemas familiares.

– **17:05** – *Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea*: A emocionante história de amor e reencarnação de Rafael e Serena.

– **18:05** – *No Rancho Fundo*: Novela que traz a vida no campo, com personagens cativantes e dramas familiares.

– **18:45** – *Praça TV – 2ª Edição*: Jornal local com as últimas notícias do dia.

**Noite

– **19:15** – *Volta Por Cima*: Novela das sete, que narra uma história de superação e reviravoltas.

– **20:00** – *Jornal Nacional*: O principal noticiário do país, com uma análise detalhada dos acontecimentos mais relevantes do Brasil e do mundo.

– **20:40** – *Mania de Você*: Novela das nove, que mergulha em um enredo de mistérios e segredos familiares.

– **21:25** – *Futebol*: Transmissão ao vivo de uma partida emocionante, com comentários e análise dos especialistas.

– **23:45** – *Segue o Jogo*: Programa que traz os principais destaques e análises dos jogos da rodada.

**Madrugada

– **00:00** – *Avisa Lá Que Eu Vou*: Reality show que acompanha a vida de pessoas em momentos decisivos.

– **00:45** – *Jornal da Globo*: Noticiário que traz uma visão aprofundada dos principais acontecimentos do dia.

– **01:35** – *Conversa com Bial*: Pedro Bial recebe convidados especiais para uma conversa intimista e reflexiva.

– **02:15** – *Volta Por Cima* (reprise): Reprise da novela das sete.

– **02:55** – *Comédia Na Madruga I*: Episódios de humor para fechar a noite com boas risadas.

Fique ligado e aproveite a programação da TV Globo ao longo de todo o dia!