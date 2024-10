Sertão será a região com mais representantes; confira

Os 10 times que vão disputar a elite do futebol da Paraíba já estão bem dispostos no mapa do Campeonato Paraibano de 2025. Para a temporada que vem, o destaque segue sendo o Sertão. É a região do estado com o maior número de representantes.

Campeonato Paraibano 2025 já todos os representantes definidos. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Em 2024, o Sertão já aparecia no topo quando o assunto era representatividade no Campeonato Paraibano. No entanto, a região estava empatada com o Agreste, que também tinha quatro representantes: Campinense, Treze, Serra Branca e São Paulo Crystal. Com o rebaixamento do Carcará, o Agreste contará com apenas três representantes no ano que vem.

Na disputa do estadual deste ano, o Sertão também teve um representante rebaixado para a 2ª divisão: o Atlético-PB. Entretanto, o Esporte de Patos conseguiu o acesso para e elite do futebol estadual, se juntando a Sousa, Nacional de Patos e Pombal no quadro de representantes sertanejos do Campeonato Paraibano 2025.

No Litoral, a quantidade de representantes aumentou. O Auto Esporte conquistou o título da 2ª divisão e, ao lado do Esporte de Patos, garantiu o acesso para a elite. Com isso, os três principais clubes de João Pessoa — Botafogo-PB, CSP e Auto Esporte — estarão presentes na disputa do Campeonato Paraibano 2025.

Mapa do Campeonato Paraibano 2025

Esporte de Patos e Nacional de Patos (Patos); Sousa (Sousa); e Pombal (Pombal).

Campinense, Serra Branca e Treze (Campina Grande).

Auto Esporte, Botafogo-PB e CSP (João Pessoa).

