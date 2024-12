veja programação de festas em João Pessoa

Réveillon em João Pessoa | Foto: Arquivo/Secom-JP. Foto: Divulgação/Secom-JP

O Réveillon 2025 de João Pessoa e região tem diversas festas nas praias paraibanas. As programações contam com uma bela vista para o mar, shows pirotécnicos e apresentações musicais.

O Jornal da Paraíba de conta quais são as principais festas de Réveillon da Região Metropolitana de João Pessoa.

Réveillon em João Pessoa

Festas públicas

A Prefeitura de João Pessoa divulgou a programação para o Réveillon 2025, que promete uma série de shows gratuitos no Busto de Tamandaré.

Entre as atrações confirmadas para a virada estão Desejo de Menina, Cheiro de Amor e Danieze Santiago, que devem se apresentar entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Festas privadas

Réveillon Ondas

Artu, Alanzinho, João Lima e o grupo No Sigillo se apresentam no Réveillon Ondas neste dia 31 de dezembro, das 20h às 6h do dia 1° de janeiro, na praia de Cabo Branco.

Os ingressos podem ser comprados pela internet e custam entre R$170 e R$3.900.

Réveillon do Praiô

Já no Réveillon do Praiô, a festa vai ser comandada pelo Seu Pereira e o Coletivo 401, Juliana Linhares e Felipe Cordeiro. A festa conta com open bar em frente ao mar da praia dos Seixas.

Para participar do Réveillon do Praiô o ingresso custa R$330 e pode ser comprado na internet.

Nosso Réveillon

No Nosso Réveillon, a festa é comandada pelos artistas Thaysinha, Xexéu e Conceito A. As apresentações começam a partir das 22h, no Clube dos Médicos, no Bessa.

Os ingressos podem ser comprados pela internet e custam entre R$60 e R$1.000.

Réveillon Oceana

Os artistas Xexéu, Alex Cohen e Kevin Ndjana se apresentam no Réveillon Hotel Oceana Atlântico. A entrada está liberada a partir das 22h30. Os ingressos podem ser comprados diretamente no hotel através do número (83) 3566-6671.

Réveillon no Ba’Ra Hotel

O Réveillon no Ba’Ra Hotel conta com Pool Party e happy hour no rooftop, em frente ao mar. O pacote contém três diárias passando pelo dia 31 de dezembro.

Incluindo a Ceia do Recife no Restaurante IOCA e a partir das 23h até às 03h uma festa no Orama nosso rooftop com 2 bandas ( Tracundum e Funkeria) incluindo mesa de frios e quentes e bebidas.

Segundo o Ba’Ra Hotel, os valores variaram a partir de 12 mil reais até 30 mil reais dependendo da suíte escolhida. A festa é exclusiva para hóspedes. Não abrimos vendas para o público externo.

Uma Festa à Beira Mar

No réveillon do Bessa Grill, o “Uma Festa à Beira Mar”, os artistas Thiaguinho Wesley, Talysmã Moura, Mr. Zé, Luciene Melo, Dj Highlander, Banda Ultraleve, Douglas Patrício e Swing Nordestino se apresentam no evento.

Os interessados podem adquirir os ingressos através do WhatsApp((83) 98880-2799), os ingressos custam entre R$120 a R$600.

Miramar

O Trio Surreal, Saraha Soul & Carol Terra e o DJ Keire se apresentam no Réveillon Miramar do Loca Como Tu Madre. Além disso, o evento é open bar e open food.

Os ingressos podem ser comprados pela internet e custam R$600.

Réveillon em Cabedelo

Festas públicas

A dupla Juliana & Walace e o artista Gera, o rei do swing, se apresentam durante o réveillon de Cabedelo, na Avenida Oceano Atlântico, no novo Calçadão. Já na praia de Intermares, a festa é comandada por Bereguedê e Stylo Ousado.

As festas começam às 23h.

Festas privadas

Réveillon Revirá

As duplas Matheus & Kauan e Kaká & Pedrinho comandam a festa de Réveillon do Revirá, neste ano. O evento começa a partir das 22h e conta com open bar.

Os ingressos podem ser comprados na internet e custam entre R$740 e R$1.480.

Réveillon no Conde

Festas públicas

Nicacia Brasil, Felupe e Lucas Tô de Boa comandam a festa de réveillon de 2025 em Jacumã, no Conde. A festa acontece na Praça do Mar, na Praia de Jacumã no dia 31 de dezembro.