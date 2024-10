QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 15/10.

Terça-feira, 15/10/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:15 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:55 Edição Especial – Cabocla

15:35 Sessão da Tarde – Garfield 2

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:05 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV – 2ª Edição

19:15 Volta Por Cima

20:00 Jornal Nacional

20:40 Mania de Você

21:35 Futebol

23:45 Profissão Repórter

00:25 Jornal da Globo

01:15 Conversa com Bial

01:55 Volta Por Cima

02:35 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

