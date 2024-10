CFO do Corpo de Bombeiros 2025: edital, inscrição e vagas

O CFO do Corpo de Bombeiros 2025 teve o edital do concurso publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Embora o exame intelectual do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba seja realizado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é necessário se inscrever no CFO para garantir participação nos exames complementares.

CFO do Corpo de Bombeiros 2025

A finalidade do concurso do CFO do Corpo de Bombeiros 2025 destina-se ao recrutamento e a seleção de candidatos para provimento de claros no Quadro de Oficiais Bombeiros Militar Combatentes (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba (CBMPB), cuja carreira inicia-se no posto de 2º Tenente BM.

Vagas: 15 vagas (12 de ampla concorrência e 3 para negros)

Inscrições: Enem (encerradas) + exames complementares (12 a 25 de outubro)

Provas objetivas: Enem (dias 3 e 10 de novembro)

Edital do CFO do Corpo de Bombeiros 2025

Vagas disponíveis

São ofertadas um total de 15 vagas, sendo três delas reservadas à população negra.

O candidato ingressa no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFO/BM) como Cadete BM (praça especial), e, após a conclusão do CFO/BM, é declarado Aspirante-a-Oficial BM (praça especial), com vistas ao cumprimento do estágio probatório de, no mínimo, seis meses, onde ao concluir tal estágio, é promovido ao posto de 2º Tenente BM, ingressando na carreira de oficial do QOBM.

As datas de realização dos exames complementares serão divulgadas pelo Corpo de Bombeiros no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

Inscrição no CFO do Corpo de Bombeiros 2025

Para o CFO do Corpo de Bombeiros 2025, somente será considerado candidato aquele que se inscrever para os exames complementares, de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba e também tenha efetuado sua inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem), a ser realizado sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As inscrições para o Enem 2024 já encerram e as provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.

Para os exames complementares, as inscrições serão realizadas pelo candidato, via internet, no site do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, entre 9h do dia 12 de outubro e 9h do dia 25 de outubro. A inscrição somente será efetivada após o pagamento da taxa de R$ 120, que poderá ser feita até o dia 28 de outubro.

A captação das notas do Enem 2024 e cálculo das médias ficarão a cargo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e não serão aceitas inscrições de candidatos que optarem pela modalidade “participante treineiro”.

Fases do CFO do Corpo de Bombeiros 2025

O concurso será composto de duas fases, assim dispostas: