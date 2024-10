Você sabia que os Beatles e James Bond nasceram no mesmo dia?

Foto/Reprodução.

Cinco de outubro de 1962. É lançado no Reino Unido o primeiro single dos Beatles. No lado A do compacto simples gravado em Abbey Road e produzido por George Martin, estava Love Me Do. No lado B, PS I Love You. As duas canções tinham a assinatura da dupla John Lennon e Paul McCartney.

Cinco de outubro de 1962. É lançado no Reino Unido O Satânico Dr. No,primeiro filme de James Bond. O agente 007 é Sean Connery, ator escocês de 32 anos. A bond girl é Ursula Andress. O filme de espionagem dirigido por Terence Young tem como base o romance do escritor britânico Ian Fleming.

No momento em que foram lançados, talvez ninguém desse nada por eles. Nem pelos Beatles nem por James Bond.

O primeiro single dos Beatles traz duas canções ingênuas que estão muito longe de revelar do que eles em pouco tempo seriam capazes.

O primeiro filme de James Bond não sugeria que, com aquela aventura ambientada na Jamaica, nascia uma franquia que atravessaria as décadas.

O single Love Me Do/PS I Love You ficou no número 17 das paradas inglesas. No single seguinte, com Please Please Me, os Beatles já atingiriam o topo das paradas.

A franquia 007 se consolidou nos anos 1960. Depois de O Satânico Dr. No, até 1971, Sean Connery faria mais cinco filmes no papel de James Bond.

Não tem cabimento ficar comparando os Beatles com 007. São coisas completamente diferentes. Mas, o que há de semelhante neles é que são, nos anos 1960, dois legados do Reino Unido para o mundo. Renderam prestígio e muito dinheiro.

Cinco de outubro de 1962. Love Me Do/PS I Love You. O Satânico Dr. No. Os Beatles e James Bond. Os dois nasceram no mesmo dia.