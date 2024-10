QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 08/10.

Terça-feira, 08/10/2024

Programação de Terça-feira, 08/10/2024 na Globo: Drama, Entretenimento e Informação

Na terça-feira, dia 08 de outubro de 2024, a programação da TV Globo estará recheada de conteúdo variado, começando cedo com o *Hora Um* e seguindo com entretenimento, esportes e novelas. Confira os destaques do dia:

Manhã Informativa e de Entretenimento

– **04:00 – Hora Um**: O noticiário matinal com as primeiras informações do dia.

– **06:00 – Bom Dia Praça**: Notícias locais, mantendo você informado sobre o que acontece na sua cidade.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**: Principais notícias do Brasil e do mundo com uma análise aprofundada dos acontecimentos.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**: Bate-papo com convidados, temas de interesse social e cultura.

– **10:35 – Mais Você**: Ana Maria Braga traz receitas deliciosas e dicas práticas para o dia a dia.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**: Notícias regionais para te manter atualizado sobre os eventos locais.

**Tarde com Esporte, Drama e Cinema

– **13:00 – Globo Esporte**: As últimas notícias do mundo esportivo, com destaque para o futebol e outros esportes.

– **13:25 – Jornal Hoje**: Noticiário com as principais notícias nacionais e internacionais.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla**: Reexibição do clássico da teledramaturgia brasileira, relembrando a emocionante história de amor e conflitos no campo.

– **15:25 – Sessão da Tarde: *Os 33***: O filme baseado na história real dos mineradores presos no Chile em 2010, estrelado por Antonio Banderas e Rodrigo Santoro.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea***: A novela de grande sucesso retorna às telas, encantando com a história de amor espiritual entre Serena e Rafael.

**Noite de Novelas, Jornalismo e Entretenimento

– **18:25 – No Rancho Fundo**: Novela das seis que retrata a vida no campo com intrigas, romances e muita emoção.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**: Mais notícias locais para encerrar o dia com as principais atualizações da sua região.

– **19:40 – Volta Por Cima**: Drama das sete que conta histórias de superação e resiliência.

– **20:30 – Jornal Nacional**: As notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com a credibilidade de William Bonner e Renata Vasconcellos.

– **21:20 – *Mania de Você***: Novela das nove, repleta de mistérios, vinganças e paixões intensas.

– **22:25 – Falas Da Vida**: Programa documental que traz histórias reais inspiradoras e reflexões sobre temas importantes da sociedade.

**Jornalismo Investigativo e Talk Shows

– **23:15 – Profissão Repórter**: Reportagens especiais sobre temas relevantes e controversos, com a marca de Caco Barcellos.

– **23:55 – Jornal da Globo**: Noticiário com os acontecimentos mais recentes do Brasil e do mundo.

– **00:45 – Conversa com Bial**: Talk show comandado por Pedro Bial, entrevistando personalidades e discutindo temas atuais.

**Madrugada de Humor**

– **01:25 – Volta Por Cima (reprise)**: Reexibição do capítulo da novela das sete.

– **02:10 – Comédia Na Madruga I**: Séries e programas de humor para fechar o dia com risadas.

– **03:10 – Comédia Na Madruga II**: Mais diversão para quem ainda está acordado.

A Globo traz uma programação completa para todos os gostos, combinando jornalismo, novelas, esportes e filmes. Não perca!