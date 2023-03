Criciúma x Atlético-SC: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CAMPEONATO Catarinense de 2023, HOJE (07/03), PALPITES

A partida entre Criciúma x Atlético-SC acontece HOJE (07/03) às 20 hs. O mandante da partida é o Criciúma que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2023.

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) já divulgou na última quarta-feira, a tabela de jogos do Campeonato Catarinense 2023. A primeira fase será composta por um turno único, oito classificados e dois clubes rebaixados.

O Campeonato Catarinense de 2022 terá início no dia 23 de janeiro e se estenderá até o dia 3 de abril. O regulamento dessa temporada será o mesmo de 2021. Na primeira fase do torneio, os 12 clubes irão se enfrentar em turno único e os oito melhores classificados passam para a fase do mata-mata e os dois últimos serão rebaixados à segunda divisão.

As finais serão disputadas em duas partidas, previstas para os dias 30 de março e 3 de abril.

A Globo (NSC) detém os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense e os canais Globosat também transmitem as partidas dos maiores clubes do estado de SC.No estado, a TVN esportes também transmite TODOS os jogos, com valor por assinatura. Para 2021, o valor divulgado no site, para o PPV é de R$99,00 completo ou R$79,00 para acompanhar apenas o seu time de coração (os valores podem ser alterados sem aviso prévio e são anunciados pelo site da TVN).

Todos os jogos dos grandes de SC serão transmitidos pelo GE.com /Globo ou TVN Esportes (site Futebol Catarinense). No site da Federação Catarinense de Futebol, o jogo terá a seguinte cadeia de transmissão. A Globo deve transmitir os jogos de Domingo às 16:00 e eventualmente quartas-feiras 21:30;

Transmissão: Premiere/GE: não , Globo: ssim, TVN Esportes: sim. futebolcatarinense.tv: sim

PALPITES

20:00 Criciúma 2 x 0 Atlético-SC Rodada 10

Desfalques E Prováveis Escalações

Escalação CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Hélder; Arilson, Marcelo Hermes, Fellipe Mateus e Crystopher (Marcinho); Fabinho e Éder.

Escalação Atlético: Sidão; Murilo Xavier, João Renato, Ygor Ranieri e João Consolaro; Patrick, Berg e João Vitor; Rickelmy, Andriw e Adiel.

Mais detalhes sobre o Campeonato Catarinense

As fases eliminatórias do campeonato (quartas de final, semifinal e finais) serão disputadas em jogos de ida e volta. O Criciúma e o Metropolitano estão fora da disputa em 2023porque foram rebaixados em 2022. Já o Camboriú e o Barra conquistaram acesso na segunda divisão e garantiram sua presença na elite de 2022. O Congresso Técnico do campeonato foi realizado na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), que fica em Balneário Camboriú, no começo do mês de novembro.

O presidente da FCF, Rubens Angelotti, comandou o encontro que contou também com a participação do diretor do Departamento de Arbitragem, Marco Antônio Martins, diretor de competições principais, Fábio Nogueira, e com o procurador jurídico, Rodrigo Capella.

1ª Rodada

Sábado – 14/1

16h30min – Chapecoense x Avaí (NSC TV) 19h – Figueirense x Atlético 20h – Camboriú x JEC

Domingo – 15/1

17h – Marcílio Dias x Hercílio Luz 19h – Criciúma x Concórdia 19h – Brusque x Barra

2ª Rodada

Quarta-feira – 18/1

19h – Hercílio Luz x Chapecoense 19h – Concórdia x Figueirense 21h – Avaí x Camboriú 21h – Joinville x Marcílio Dias

Quinta-feira – 19/1

19h – Atlético x Brusque 19h – Barra x Criciúma

3ª Rodada

Sábado – 21/1

16h30min – Figueirense x Joinville (NSC TV) 19h – Marcílio Dias x Avaí

Domingo – 22/1

17h – Concórdia x Barra 17h – Chapecoense x Criciúma 19h – Brusque x Hercílio Luz 19h – Camboriú x Atlético

A história do Catarinense

O campeonato é disputado desde 1924. E desde então, Nos últimos 95 anos (desde 1924), a Série A não teve campeão definido em dois anos. Em 1933 o torneio não foi concluído e em 1946 o torneio não foi realizado. O Figueirense é o maior campeão, com 18 títulos. Todavia, o Avaí tem 17, Joinville 12, Criciúma 10 e Chape 7.

Depois da paralisada do campeonato catarinense por conta do Coronavírus, o campeonato retornou e a Chapecoense foi a campeã. Este foi o sétimo título do time do Oeste catarinense.

