Veja quem são os candidatos a prefeito de Campina Grande nas Eleições 2024.

Mais de 3 milhões de paraibanos estão aptos a votar nas ELeições Municipais 2024 que ocorrem neste domingo (6). Em todo o Estado são 10.626 seções eleitorais e 1.825 locais de votação. Para votar corretamente, veja qual sequência de votação na urna nas Eleições 2024.

Na Paraíba, foram registradas 10.234 candidaturas, sendo 530 para prefeito e 9.163 para vereador. Ao todo, 1.740 candidatos estão entando a reeleição na Paraíba.

O primeiro cargo para votação é o de vereador seguido pelo de prefeito. São cinco dígitos para vereador e dois dígitos para prefeito. O eleitor deve apertar do botão “confirmar” para concluir o voto.

Vereador – 5 números

Prefeito – 2 números

Confira as fotos, o número, os nomes do candidato e do vice e a sigla do partido. Se as informações estiverem corretas, é só clicar no botão “CONFIRMA”.

Caso você só queira votar na legenda, após informar o número do partido, basta apertar o botão “CONFIRMA”.

Sequência de votação no 2° turno

Caso necessário, o segundo turno das eleições está marcado para 27 de outubro. Este pleito, se houver, ocorrerá apenas para o cargo de prefeito.

A segunda etapa de votação somente será realizada nas cidades com mais de 200 mil eleitores nos casos em que a candidata ou o candidato mais votado no primeiro turno não tenha alcançado metade mais um dos votos válidos, que são os votos dados somente a candidatos. Assim, disputarão o segundo turno os dois concorrentes mais votados no dia 6 de outubro.

Simulador de votação

O TSE também disponibiliza um Simulador de Votação, uma ferramenta para que os eleitores treinem o passo a passo do que deverá ser feito na cabine, como se estivessem diante da urna eletrônica no dia do pleito.

A página conta com candidatas, candidatos e partidos fictícios, para fins didáticos e melhor aprendizado.