Artilheiro da Série D, Thiaguinho é o quarto goleador de competição nacional por clube paraibano

Com o fim da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, o Treze entrou para a história da competição com o seu goleador. Thiaguinho marcou 10 gols na competição, foi o grande nome do Galo da Borborema no torneio, não conseguiu subir de divisão com o Alvinegro, mas colocou seu nome como artilheiro do torneio.

Thiaguinho, do Treze, é o artilheiro da temporada 2024 do futebol paraibano. (Foto: Wellington Faustino/FPF-PB)

Uma façanha não tão comum na história do futebol paraibano. Thiaguinho é apenas o quarto jogador, atuando pelo futebol da Paraíba, que se torna artilheiro de um Campeonato Brasileiro, seja de alguma série, ou dos considerados campeonatos brasileiros, a exemplo da Taça Brasil. Confira abaixo os outros goleadores.

Chicletes (pelo Treze na Taça Brasil de 1967 — 9 gols)

Em 1969, o Treze fez uma campanha interessante na Taça Brasil de 1969. Seu atacante Chicletes foi um dos grandes nomes do torneio no Grupo do Nordeste. O Galo acabou eliminado na semifinal do Grupo do Nordeste para o América-CE.

Chicletes com a camisa do Ceará na década de 1970. Reprodução

Apesar do clube não ter chegado mais longe, Chicletes se sagrou artilheiro da competição com 9 gols, mesmo com o torneio tendo sido disputado por grandes estrelas brasileiras, como Ademir da Guia, Servílio e Alcindo.

Nilson Sergipano (pelo Botafogo-PB na Série C de 2003 — 11 gols)

Já na era mais contemporânea do futebol, quando o Campeonato Brasileiro tinha três séries, o atacante do Botafogo-PB, Nilson Sergipano, foi um dos grandes nomes do quase acesso do Belo para a Série B.

Nilson Sergipano com a camisa do Botafogo-PB, jogando contra o Ituano. Gazeta Press

Em 2003, o Botafogo-PB chegou ao quadrangular do acesso da Série C juntamente com Campinense, Santo André e Ituano. A boa campanha do Belo teve grande influência do camisa 9 alvinegro, que marcou 11 gols na competição.

Eduardo (pelo Treze na Série C de 2019 — 11 gols)

Em 2019, o Treze disputou apenas a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas foi suficiente para registrar um dos artilheiros do torneio naquele ano. O Galo fez uma competição ruim e só escapou do rebaixamento na última rodada da 1ª fase, ao vencer o rival, Botafogo-PB.

Eduardo com a camisa do Treze em 2919. Aldo Carneiro / Pernambuco Press

Apesar de o time não ter se destacado na competição, o atacante Eduardo foi muito bem e responsável direto por salvar o clube da queda para a Série D. O jogador marcou 8 gols, assim como Luiz Eduardo (São José), Salatiel (Sampaio Corrêa) e Negueba (Globo-RN), e foi um dos artilheiros daquela edição da Terceirona.

