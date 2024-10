Slavia Prague x Ajax ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (03/10)

Por MRNews



Preview: Slavia Prague x Ajax – Europa League 2024

Data: Quinta-feira, 03 de outubro de 2024

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Fortuna Arena, Praga, República Tcheca

O palpites do Ajax busca sua primeira vitória em solo tcheco ao enfrentar o Slavia Prague na segunda rodada da fase de grupos da notícias Europa League. Ambas as equipes começaram bem na competição, e este confronto promete ser um dos mais emocionantes da semana.

Competição: Europa League 2024/25 ao vivo

13h45 (horário de Brasília) Transmissão: ESPN e Star+

Onde assistir:

TV: ESPN

ESPN Streaming: Star+

Palpites:

Com base no bom momento do Slavia em casa e no crescimento do Ajax, o confronto deve ser equilibrado, com chances para ambos os lados. O Ajax, no entanto, nunca venceu na República Tcheca, e isso pode pesar.

Palpite: Slavia Prague 2-2 Ajax

Análise das Equipes

Slavia Prague:

O Slavia Prague começou sua campanha na Europa League com uma vitória convincente de 2-0 sobre o Ludogorets fora de casa. Com uma defesa sólida, a equipe tcheca não sofre gols há mais de oito horas de jogo. Além disso, o Slavia está invicto em seus últimos 14 jogos, o que os deixa com grande confiança para este confronto.

Últimos Resultados (todas competições):

Possível escalação:

Goleiro: Kinsky

Kinsky Defensores: Holes, Zima, Boril

Holes, Zima, Boril Meio-campistas: Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf

Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf Atacantes: Chytil, Chory, Provod

Ajax:

O Ajax vem de uma vitória contundente por 4-0 sobre o Besiktas na primeira rodada da fase de grupos. A equipe holandesa, que teve um início irregular na Eredivisie, parece estar encontrando sua forma sob o comando de Francesco Farioli. Embora estejam com algumas ausências importantes, os jovens talentos do Ajax vêm impressionando, especialmente Kian Fitz-Jim e Mika Godts, que estão em ótima fase.

Últimos Resultados (todas competições):

Possível escalação:

Goleiro: Pasveer

Pasveer Defensores: Rensch, Sutalo, Baas, Wijndal

Rensch, Sutalo, Baas, Wijndal Meio-campistas: Fitz-Jim, Henderson, Taylor

Fitz-Jim, Henderson, Taylor Atacantes: Traore, Brobbey, Godts

