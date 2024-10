ONDE ASSISTIR Slovan Bratislava x Manchester City AO VIVO CHAMPIONS 24/25, HOJE (01/10), PALPITES E ESCALAÇÕES

Prévia: Slovan Bratislava x Manchester City – previsão, notícias do time e escalações

Na terça-feira, 1º de outubro, às 16h (horário de Brasília), o Slovan Bratislava receberá o assisitir o jogo do Manchester City em seu primeiro jogo em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Prévia da Partida

O Manchester City viaja à Eslováquia em busca de uma vitória necessária após um início de temporada misto, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. A equipe de Pep Guardiola empatou em 1-1 com o Newcastle ao vivo no último sábado, onde Anthony Gordon converteu um pênalti na segunda etapa para igualar o marcador. Essa sequência negativa fez com que o City perdesse a liderança da Premier League, mas o clube ainda se mantém como favorito para este confronto.

O City tem a oportunidade de igualar um recorde europeu de 25 jogos sem derrotas, estabelecido pelo Manchester United, e busca uma recuperação em sua campanha na Champions League após um empate frustrante em casa contra o Inter Milan na primeira rodada.

Em contrapartida, o Slovan Bratislava estreou na Liga dos Campeões com uma pesada derrota por 5-1 para o Celtic, mas se recuperou no cenário nacional, vencendo os últimos três jogos da liga, marcando 12 gols. O time ocupa a primeira posição na liga eslovaca, mas enfrentará um desafio considerável contra um gigante europeu.

Notícias do Time

A grande novidade no Manchester City é a ausência de Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho contra o Arsenal e está fora pelo restante da temporada. Rico Lewis pode preencher essa lacuna no meio-campo, com Matheus Nunes também disponível para a partida. Kevin De Bruyne não jogou no final de semana e pode ser poupado, enquanto Phil Foden pode ganhar uma oportunidade no time titular.

Por parte do Slovan, espera-se que a equipe mantenha a formação titular que venceu no último fim de semana. Kenan Bajric é dúvida, enquanto Kevin Wimmer pode continuar na zaga. O treinador Vladimir Weiss provavelmente optará por uma postura defensiva, com Marko Tolic sendo a principal figura no meio-campo.

Possíveis Escalações

Slovan Bratislava (4-2-3-1):

Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev; Kucka, Ignatenko; Tolic; Barseghyan, Strelec, Weiss Jr.

Manchester City (4-2-3-1):

Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Matheus Nunes, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

Previsão

Palpite: Slovan Bratislava 0-6 Manchester City. A diferença de classe entre as equipes é evidente, e o City acredita que pode se aproximar de sua maior vitória na Europa, que foi de 7-0. Após a derrota em casa contra o Celtic, o Slovan pode enfrentar outra noite difícil se o City for eficiente em suas finalizações. O jogo promete ser desafiador para os anfitriões, que buscam se afirmar no cenário europeu.