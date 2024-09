veja erros nas falas do candidato à prefeitura de Campina Grande

Inácio Falcão no JPB1. Gersyka Oliveira/TV Paraíba

O candidato à prefeitura de Campina Grande, Inácio Falcão (PCdoB), foi entrevistado neste sábado (28) no telejornal JPB1, na TV Paraíba. Durante a entrevista, Inácio citou dados sobre mobilidade urbana, política e educação, entre outras declarações.

As equipes do Jornal da Paraíba, Núcleo de Dados da Rede Paraíba e LABCOM da Uninassau apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas na entrevista de Inácio Falcão no JPB1:

“Eu tive a oportunidade […] de visitar uma cidade do interior do Ceará […], menor que Campina Grande, mas uma cidade grande, que lá 100% gratuitamente os transportes coletivos, se chama cidade de Caucaia” Inácio Falcão, candidato pelo PCdoB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 28 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Os ônibus de transporte público que circulam na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), começaram a funcionar de maneira gratuita em setembro de 2021. A prefeitura diz que estima gastar R$ 25 milhões ao ano com o serviço gratuito. Todos os cidadãos e turistas que visitarem a cidade poderão usar o serviço público.

A cidade de Caucaia é a segunda maior do Ceará em população. De acordo com a estimativa populacional para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 368.918 habitantes, perdendo apenas para Fortaleza. Segundo a Prefeitura, Caucaia é a maior cidade do país com gratuidade no transporte público.

“Se você observar, essas quatro décadas, são 42 anos que essas duas famílias comandaram Campina Grande” Inácio Falcão, candidato pelo PCdoB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 28 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

As duas famílias que mais ocuparam o cargo de prefeito da cidade de Campina Grande, nos últimos 42 anos, foram Cunha Lima e Vital do Rêgo. Com gestões de Cássio Rodrigues da Cunha Lima, Ronaldo José Cunha Lima, Romero Rodrigues Veiga e Bruno Cunha Lima Branco, a família esteve na gestão por mais de 25 anos. Veneziano Vital do Rêgo assumiu a prefeitura da cidade por oito anos, entre 2005 e 2012.

No entanto, nos últimos 42 anos, além dos prefeitos das famílias Cunha Lima e Vital do Rêgo, Campina Grande teve como prefeitos Francisco Lira, entre 01/01/1992 e 31/12/1992, vice-prefeito que assumiu após a renúncia de Cássio Cunha lima; Félix Araújo Filho, que foi eleito em 1992 e foi prefeito da cidade entre 01/01/1993 e 31/12/1996; e Cozete Barbosa, entre 05/04/2002 e 31/12/2004, vice-prefeita que assumiu após a renúncia de Cássio Cunha Lima.

“Faz mais de 40 anos que Campina Grande não vê uma única indústria.” Inácio Falcão, candidato pelo PCdoB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 28 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Conforme apuração da equipe de checagem, pelo menos três fábricas foram instaladas na cidade nos últimos 20 anos:

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Diogo Almeida, Erickson Nogueira e Taiguara Rangel, e o estudante Fabiano Melo.