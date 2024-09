Arsenal x Leicester City  ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (28/09)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Arsenal x Leicester City acontece hoje, HOJE (28/09) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Arsenal que tentará a vitória em seu território.

Preview: Arsenal x Leicester City

Após vitórias contrastantes na Copa da Liga no meio da semana, notícias do Arsenal e notícias do Leicester City se enfrentam neste sábado pela Premier League no Emirates Stadium.

Enquanto o Arsenal goleou o Bolton Wanderers por 5 a 1 na quarta-feira, seus visitantes recém-promovidos precisaram de heróis no gol para superar o Walsall.

Análise do jogo

Os jovens de Mikel Arteta brilharam na vitória sobre o Bolton, com destaque para o goleiro Jack Porter, de 16 anos, que se tornou o mais jovem titular da história do time masculino do Arsenal. Embora tenha perdido o clean sheet, Porter viu o companheiro da academia, Ethan Nwaneri, marcar duas vezes, enquanto Sterling, Havertz e Rice também deixaram seus gols.

De volta à Premier League, o Arsenal quer se redimir do empate dramático contra o Manchester City no Etihad, onde um gol nos acréscimos de John Stones impediu a vitória dos Gunners. Apesar da crítica pelo estilo defensivo após a expulsão de Trossard, o Arsenal mostrou resiliência e ainda busca subir na tabela, ocupando a 4ª posição com dois pontos a menos que o City.

Além disso, o time londrino tem um histórico impressionante contra equipes recém-promovidas, não perdendo no Emirates para times nessa situação desde 2010.

Enquanto isso, o Leicester City lutou para avançar na Copa da Liga, precisando de uma atuação heroica do goleiro Danny Ward nas penalidades para vencer o Walsall. Porém, na Premier League, os Foxes ainda buscam sua primeira vitória, após empates decepcionantes, o mais recente um 1-1 contra o Everton.

Forma das equipes

Forma do Arsenal na Premier League: WWDDW

WWDDW Forma do Leicester na Premier League: DLDLL

Notícias das equipes

O Arsenal tem várias preocupações com lesões. Raya e Timber ainda são dúvidas, enquanto Odegaard, Merino, Tomiyasu, Tierney e Zinchenko continuam fora. No entanto, Arteta deve contar com o retorno de Trossard após suspensão.

Já o Leicester tem menos preocupações no departamento médico, com Daka, Vestergaard e Stolarczyk como as únicas baixas. Espera-se que Vardy, sempre uma ameaça contra times do Big Six, retorne ao comando do ataque.

Escalações prováveis

Arsenal:

Neto; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Rice, Partey; Saka, Jesus, Trossard

Leicester City:

Hermansen; Justin, Faes, Okoli, Kristiansen; Skipp, Winks; Ayew, Ndidi, Mavididi; Vardy

Palpite: Arsenal 3-0 Leicester City

Com várias estrelas descansadas ou poupadas durante a semana, o Arsenal deve ter um desempenho dominante contra um Leicester que ainda busca sua forma na Premier League. Mesmo com o retorno de Vardy, a solidez defensiva do Arsenal e seu ataque letal devem garantir uma vitória confortável.

Onde Assistir

Disney plus e ESPN

