André e George vencem dupla marroquina na estreia das Olimpíadas de Paris 2024

André e George começaram as Olimpíadas de Paris 2024 com o pé direito! A dupla brasileira venceu os marroquinos Abicha e Elgraoui, por 2 sets a 0, com as parciais de 21 a 18 e 21 a 10. Com domínio da Amarelinha durante grande parte do confronto, o jogo durou menos de uma hora.

André/George bate marroquinos na estreia das Olimpíadas de Paris 2024. Michael Reaves/Getty Images

A superioridade dos brasileiros, assim como se refletem no placar, também foi espelhada em diversas estatísticas da partida. Enquanto André e George anotaram 42 pontos, Abicha e Elgraoui fizeram 28. O Brasil também dominou quando o quesito foi aces, 2 a 0, e bloqueios, 5 a 0.

Apesar de André/George ficar em alerta no primeiro set, quando sofreram a virada parcial, os brasileiros não se desesperaram e conseguiram reverter a situação. No segundo set, uma vitória mais tranquila, aproveitando a instabilidade do adversário.

André/George vencem na estreia das Olimpíadas de Paris 2024. Michael Reaves/Getty Images

Agora, André e George se preparam para enfrentar os cubanos Diaz e Alayo, nesta terça-feira (30), às 7h (horário de Brasília). O confronto será uma reedição da final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, quando os brasileiros levaram a melhor e ficaram com o ouro.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba