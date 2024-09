Que horas começa Supercine e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 28/09.

Programação Nacional da TV Globo: Sábado, 28 de Setembro

Neste sábado, 28 de setembro, a TV Globo traz uma programação variada para todo o Brasil, com entretenimento, informação e grandes sucessos do cinema. Confira os destaques do dia e organize-se para não perder nada!

**04:10 – Corujão I: Central do Brasil**

Começamos a madrugada com um clássico do cinema nacional, *Central do Brasil*, premiado internacionalmente e considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

**06:00 – Globo Repórter**

A manhã de sábado começa com uma reprise do *Globo Repórter*, trazendo reportagens especiais que exploram temas sobre saúde, ciência e comportamento.

**06:50 – É de Casa**

O programa matinal *É de Casa* traz dicas de decoração, culinária, jardinagem e saúde, além de entrevistas com convidados especiais. Uma ótima companhia para as manhãs de sábado!

**11:45 – Jornal Local**

O jornalismo regional entra no ar com as principais notícias do dia em sua região, trazendo informações sobre trânsito, clima e os acontecimentos mais importantes da sua cidade.

**13:10 – Globo Esporte**

Logo após o intervalo, o *Globo Esporte* nacional destaca os principais eventos esportivos da semana, com análises de jogos e notícias do mundo dos esportes.

**13:40 – Jornal Hoje**

O *Jornal Hoje* traz as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, com reportagens e análises sobre política, economia e cultura.

**14:20 – Edição Especial: Cabocla**

A novela *Cabocla* volta em edição especial para relembrar momentos marcantes dessa história emocionante que conquistou o público.

**14:45 – Sessão de Sábado: Garfield – O Filme**

Para divertir toda a família, a *Sessão de Sábado* exibe *Garfield: O Filme*. Prepare a pipoca e aproveite a diversão com o gato mais preguiçoso e engraçado dos quadrinhos.

**16:20 – Caldeirão com Mion**

O sábado fica mais animado com Marcos Mion no comando do *Caldeirão*. Muita diversão, desafios e convidados especiais para agitar sua tarde.

**18:40 – No Rancho Fundo**

A novela de época *No Rancho Fundo* continua a encantar o público com suas tramas e personagens marcantes. Não perca o capítulo deste sábado!

**19:45 – Família é Tudo**

Logo após o jornal local, o seriado *Família é Tudo* traz histórias leves e divertidas sobre a convivência familiar, com muito humor e emoção.

**20:40 – Jornal Nacional**

O *Jornal Nacional* traz um resumo das principais notícias do dia, com reportagens exclusivas e análises dos fatos mais importantes do Brasil e do mundo.

**21:30 – Mania de Você**

A noite de sábado continua com o novo reality show *Mania de Você*, onde casais famosos testam sua sintonia e conhecimento um sobre o outro em provas divertidas.

**22:40 – Estrela da Casa**

O grande sucesso *Estrela da Casa* chega com mais uma edição emocionante, com competições entre personalidades em um cenário repleto de glamour e surpresas.

**23:20 – Altas Horas**

Serginho Groisman traz uma edição especial do *Altas Horas*, com entrevistas, música e muitas curiosidades dos convidados da semana.

**01:10 – Faixa Combate: Jungle Fight**

A madrugada de sábado será eletrizante com a *Faixa Combate*, exibindo as melhores lutas de MMA do evento *Jungle Fight*.

**01:55 – Supercine: Cinquenta Tons de Liberdade**

Encerrando a noite, o *Supercine* apresenta *Cinquenta Tons de Liberdade*, último filme da trilogia que conquistou fãs ao redor do mundo.

—

**Não perca a programação da TV Globo neste sábado e aproveite os melhores conteúdos, do jornalismo ao entretenimento, diretamente em sua casa!**