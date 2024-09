veja erros nas falas do candidato à prefeitura de João Pessoa

Ruy Carneiro em entrevista ao JPB1. Katharina Moura

O candidato à prefeitura de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos), foi entrevistado nesta quarta-feira (25), no telejornal JPB1, na TV Cabo Branco. Durante a entrevista, Ruy citou dados sobre mobilidade urbana, saúde, desenvolvimento humano, entre outros.

As equipes do Jornal da Paraíba, Núcleo de Dados da Rede Paraíba e LABCOM da Uninassau apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas na entrevista de Ruy Carneiro no JPB1:

“Eu coloquei recursos para o Hospital Veterinário” Ruy Carneiro, candidato pelo Podemos à prefeitura de João Pessoa, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 25 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

De acordo com os arquivos da Câmara dos Deputados, como deputado federal, o candidato destinou duas emendas para a construção do Hospital Público Veterinário de João Pessoa, uma no valor R$ 1 milhão, para a construção, e outra no valor de R$ 300 mil, para a aquisição de equipamentos.

“Nós temos, hoje, a segunda passagem mais cara do Nordeste” Ruy Carneiro, candidato pelo Podemos à prefeitura de João Pessoa, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 25 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A declaração já foi realizada pelo candidato em outra ocasião e apurada pelo Jornal da Paraíba. Um levantamento foi feito pela TV Cabo Branco, juntamente com as afiliadas da Globo nas capitais, em janeiro de 2024, indicou que João Pessoa tem a segunda tarifa de ônibus mais cara entre as capitais do Nordeste. No entanto, não há dados que comprovem que essa tarifa é a mais cara entre todas as cidades do Nordeste.

A assessoria do candidato informou que “é de conhecimento do candidato que o preço da passagem de ônibus de João Pessoa é a segunda mais cara entre as capitais do nordeste. Porém, em sua fala acabou não deixando tão clara essa declaração”.

“No Centro à noite tem mais de 150 moradores de rua, dos quais, 40 estão na Praça João Pessoa” Ruy Carneiro, candidato pelo Podemos à prefeitura de João Pessoa, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 25 de setembro de 2024

NÃO FOI POSSÍVEL CHECAR

De acordo com levantamento de dados realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG), João Pessoa tem, em 2024, aproximadamente 732 pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico. No entanto, não é possível quantificar quantas estão no Centro ou, especificamente, na Praça João Pessoa.

A assessoria do candidato informou que “o candidato usou um exemplo de uma situação episódica, quando, ele mesmo, se deparou com algumas dezenas de pessoas em situação de rua, abrigadas na praça citada. Retrata uma situação transitória, que infelizmente, não é o número total de pessoas vivendo nas ruas de João Pessoa”.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Lara Brito e Taiguara Rangel, e o estudante Mateus Miranda.