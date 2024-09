Roma x Athletic Bilbao ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (26/09)

Por MRNews



Buscando um retorno bem-sucedido ao cenário continental, as notícias da Roma enfrenta o notícias do Athletic Bilbao em sua estreia na Liga Europa ao vivo nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico. Será o primeiro encontro entre as equipes em competições da UEFA, em um momento em que os anfitriões trocaram de treinador e os visitantes bascos estão em excelente forma.

Prévia do Jogo

Com apenas três pontos conquistados em quatro jogos da Série A, a Roma demitiu o técnico Daniele De Rossi recentemente. Apesar de ter levado o time às semifinais da Liga Europa na temporada passada, onde foram eliminados pelo Bayer Leverkusen, o começo lento na atual temporada lhe custou o cargo, e o croata Ivan Juric foi rapidamente contratado.

Mesmo enfrentando protestos da torcida no Estádio Olímpico, a Roma conquistou sua primeira vitória da temporada no último fim de semana, superando a Udinese por 3-0, com gols de Artem Dovbyk, Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala.

Agora, Juric tentará iniciar a campanha europeia com uma vitória na fase de grupos da Liga Europa, competição que conta com um novo formato, onde cada time enfrenta oito adversários diferentes.

Do outro lado, o Athletic Bilbao não disputa uma competição europeia desde 2018, quando foi eliminado pelo Marseille nas oitavas de final da Liga Europa. O técnico Ernesto Valverde chega confiante após uma sequência de três vitórias consecutivas na La Liga, incluindo um triunfo sobre o Celta Vigo por 3-0.

Forma Recente

Roma (todas as competições):

DLDDW

Athletic Bilbao (todas as competições):

LWLWWW

A Roma, que conquistou a Liga Conferência em 2022, está voltando a encontrar seu ritmo sob o comando de Juric. Já o Athletic Bilbao está em grande forma, buscando manter sua sequência de vitórias e um desempenho consistente em sua volta às competições europeias.

Notícias das Equipes

Ivan Juric pode promover algumas mudanças no time da Roma, especialmente devido à possível ausência do capitão Lorenzo Pellegrini, que sofreu uma lesão no joelho contra a Udinese. Alexis Saelemaekers e Enzo Le Fee também estão fora, com Le Fee possivelmente retornando apenas para o jogo da Série A contra o Venezia no domingo.

Artem Dovbyk, que marcou nos dois últimos jogos da Roma, será a esperança de gols, enfrentando um dos poucos times da La Liga contra os quais não balançou as redes na temporada passada, quando atuava pelo Girona.

No lado do Athletic Bilbao, Nico Williams é desfalque devido a uma torção no tornozelo. Além dele, Yeray Alvarez e o goleiro Unai Simon também estão fora. Julen Agirrezabala continuará no gol, enquanto Iñaki Williams deve liderar o ataque na ausência do irmão, com Alex Berenguer e Gorka Guruzeta sendo opções ofensivas.

Escalações Prováveis

Roma:

Ryan; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soule, Baldanzi; Dovbyk

Athletic Bilbao:

Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Vesga; I. Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Palpite: Roma 1-1 Athletic Bilbao

Sob o comando de Ivan Juric, a Roma deve ser mais difícil de ser batida, o que pode estender a espera do Athletic Club por uma vitória em solo italiano. Ambas as equipes provavelmente aceitariam um empate, considerando que têm jogos mais acessíveis no próximo mês.

Palpites da Liga Europa – Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

A Liga Europa continua com grandes confrontos nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, e promete muita emoção para os fãs de futebol. Com horários ajustados para Brasília, confira os palpites para os principais jogos do dia:

14h45 – Fenerbahçe vs. Union SG

Estádio: Şükrü Saracoğlu, Istambul

Palpite: Fenerbahçe 3-1 Union SG

O Fenerbahçe tem mostrado muita consistência jogando em casa e deve se impor diante da equipe belga. Com um ataque poderoso, liderado por Edin Dzeko e Dusan Tadic, os turcos têm uma grande chance de garantir uma vitória confortável. O Union SG, por outro lado, é um time organizado, mas deve encontrar dificuldades fora de casa.

14h45 – Malmo vs. Rangers

Estádio: Eleda Stadion, Malmo

Palpite: Malmo 1-1 Rangers

Este será um confronto equilibrado entre duas equipes com tradição europeia. O Malmo está em ótima fase no campeonato sueco, liderando a liga com folga, mas o Rangers, apesar das dificuldades recentes, sempre cresce em competições europeias. Aposto em um empate, com ambas as equipes marcando.

17h – Ajax vs. Besiktas

Estádio: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

Palpite: Ajax 2-2 Besiktas

O Ajax costuma ser muito forte em casa, mas o Besiktas vive um grande momento, invicto na temporada. Com Ciro Immobile no ataque, os turcos podem surpreender e garantir pelo menos um ponto. O Ajax vai pressionar, mas o equilíbrio no duelo deve prevalecer.

17h – FCSB vs. RFS

Estádio: Arena Națională, Bucareste

Palpite: FCSB 2-0 RFS

O FCSB é favorito absoluto neste confronto e não deve ter dificuldades para vencer a equipe letã do RFS. Jogando em casa, o time romeno é muito forte e pode aproveitar sua superioridade técnica para garantir uma vitória tranquila, mantendo-se na briga pela classificação.

17h – Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Plzen

Estádio: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Palpite: Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

O Eintracht Frankfurt é uma das equipes mais fortes da competição e, jogando em casa, deve dominar o Viktoria Plzen. A equipe alemã conta com jogadores experientes e de qualidade, e não deve ter problemas para conquistar os três pontos com uma vitória convincente.

17h – Roma vs. Athletic Bilbao

Estádio: Estádio Olímpico, Roma

Palpite: Roma 2-1 Athletic Bilbao

A Roma, sob o comando de José Mourinho, é uma equipe difícil de ser batida em casa, especialmente em competições europeias. O Athletic Bilbao é um time forte e competitivo, mas acredito que os romanos conseguirão vencer por uma margem apertada, garantindo os três pontos em um jogo difícil.

17h – Tottenham Hotspur vs. Qarabag

Estádio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Palpite: Tottenham 4-0 Qarabag

O Tottenham é amplamente favorito contra o Qarabag, e tudo indica que terá uma vitória tranquila. Com seu ataque em grande forma e jogando diante de sua torcida, o time de Londres não deve dar chances ao modesto clube do Azerbaijão. A goleada é o cenário mais provável.

Resumo dos palpites para os jogos de 26 de setembro:

Fenerbahçe 3-1 Union SG

Malmo 1-1 Rangers

Ajax 2-2 Besiktas

FCSB 2-0 RFS

Eintracht Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

Roma 2-1 Athletic Bilbao

Tottenham 4-0 Qarabag

Fique ligado nos horários ajustados para Brasília e prepare-se para um dia repleto de futebol de alto nível!