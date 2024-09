ASSISTIR AO VIVO Corinthians x Fortaleza HOJE (25/09) Sul-Americana, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Corinthians x Fortaleza acontece HOJE (25/09) às 19hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Corinthians o mandante da partida.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana 2024 acontecerá como na data descrita acima.

Prévia: Corinthians x Fortaleza – Copa Sul-Americana 2024 – Jogo de Volta das Quartas de Final

Data: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Local: Arena Corinthians, São Paulo, Brasil

Transmissão: ESPN e Star+

O Corinthians recebe o Fortaleza na Arena Corinthians nesta quarta-feira para a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. O Timão tem vantagem confortável após vencer o primeiro jogo por 2-0 na Arena Castelão, deixando o Leão do Pici em situação difícil para reverter o resultado.

Prévia da Partida

No primeiro confronto, Igor Coronado abriu o placar para o Corinthians com um belo chute de fora da área aos 39 minutos, e Yuri Alberto ampliou a vantagem já nos minutos finais da partida, dando aos comandados de Ramon Diaz uma vantagem importante para o jogo de volta.

O Corinthians tem um histórico favorável nessa competição, tendo alcançado esta fase em três de suas últimas quatro participações e avançado em todas elas. Além disso, o Timão nunca perdeu em casa para o Fortaleza, vencendo sete dos 12 confrontos disputados na Arena Corinthians.

Jogando em casa, o Corinthians está invicto em suas últimas 12 partidas em todas as competições, vencendo cinco e empatando sete. No último sábado, a equipe venceu o Atlético-GO por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, o que aumenta a confiança do elenco para o duelo decisivo.

No entanto, é importante lembrar que o Timão foi surpreendido no jogo de volta das oitavas de final desta Sul-Americana, quando perdeu em casa para o Bragantino, e isso deve servir de alerta para evitar qualquer excesso de confiança.

Por outro lado, o Fortaleza terá uma missão complicada, especialmente após sofrer sua primeira derrota em casa nesta Sul-Americana na semana passada. A equipe de Juan Pablo Vojvoda havia vencido todas as partidas em casa na competição até o revés contra o Corinthians.

Fora de casa, o Fortaleza tem um desempenho mais modesto, com apenas uma vitória em quatro jogos nesta Sul-Americana, o que torna a possibilidade de uma virada improvável. No entanto, o time se recuperou bem com uma vitória expressiva por 4-1 sobre o Coritiba no último domingo pelo Brasileirão, resultado que pode servir de motivação.

Desfalques

O Corinthians seguirá sem contar com Ruan Oliveira, que está fora com uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto Alex Santana e Diego Palacios permanecem afastados devido a lesões na coxa e no joelho, respectivamente. Raniele também continua de fora com uma lesão na virilha. Memphis Depay, que estreou no sábado, pode fazer sua primeira aparição na Sul-Americana.

No Fortaleza, Bruno Pacheco e Moisés são baixas por lesões no joelho e na coxa, respectivamente, e só devem voltar aos gramados no próximo mês. Juan Martin Lucero, artilheiro do Fortaleza na Sul-Americana com sete gols, será a principal esperança de gols para o time cearense.

Prováveis Escalações

Corinthians: Souza; Hugo, Caca, Torres, Fagner; Bidon, Ryan, Charles; Coronado; Magno, Alberto.

Fortaleza: Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Jonatan; Sasha, Hércules; Pikachu, Pochettino, Lopes; Lucero.

Palpite

O Corinthians tem sido formidável em casa, especialmente nesta fase da temporada, e a vantagem de 2-0 conquistada no primeiro jogo permite que o time jogue de forma mais controlada. O Fortaleza precisará se arriscar no ataque, o que pode deixar espaços para o Timão explorar. Acreditamos que o Corinthians sairá vencedor novamente, selando sua vaga nas semifinais.

Palpite final: Corinthians 2-1 Fortaleza (Corinthians avança com 4-1 no agregado).

Onde Assistir

O jogo entre Fortaleza e Corinthians será transmitido ao vivo no canal ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+. Verifique também a disponibilidade em plataformas de esportes locais e online.

Para acompanhar a cobertura completa do jogo e análises detalhadas, acesse o site da ESPN ou da Star+.

Outros jogos

