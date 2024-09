Assistir Pisa x Cesena ao vivo Copa da Itália, HOJE (25/09), PALPITES e ESCALAÇÕES

Prévia: Pisa x Cesena – Copa da Itália 2024

Data: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Local: Arena Garibaldi, Pisa

Transmissão: ESPN/Star+

Notícias de Pisa e Notícias do Cesena, dois rivais da Serie B que disputam a promoção, se enfrentam pela segunda rodada da Copa da Itália nesta quarta-feira. As equipes competem pela chance de encarar o Notícias do Atalanta nas oitavas de final, em um duelo onde o Pisa chega embalado por uma excelente campanha na Serie B.

Prévia da Partida

O Pisa está em ótima fase, ocupando o topo da tabela da Serie B após quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Comandado por Pippo Inzaghi, que assumiu o clube após ser demitido pelo Salernitana, o time busca retornar à Serie A após três décadas. No último sábado, a equipe venceu o Brescia por 2-1, e o atacante Marco Tramoni marcou em sua terceira partida consecutiva, ajudando o Pisa a manter sua invencibilidade.

Além disso, o Pisa superou o Frosinone na primeira rodada da Copa da Itália com uma vitória por 3-0 fora de casa, garantindo a vaga na segunda fase e a chance de enfrentar o Cesena, um adversário difícil que surpreendeu o Hellas Verona na primeira rodada.

O Cesena, por sua vez, eliminou o Hellas Verona com uma vitória por 2-1 fora de casa, com Cristian Shpendi marcando o gol decisivo. No entanto, a equipe tem sido inconsistente na Serie B, ocupando a 10ª posição após duas vitórias, dois empates e duas derrotas. No último fim de semana, o Cesena empatou sem gols com o Palermo, em uma partida marcada por quatro gols anulados por impedimento.

Forma das Equipes

Pisa (Copa da Itália):

W

Pisa (todas as competições):

DWDWWW

Cesena (Copa da Itália):

WW

Cesena (todas as competições):

WLWLDD

Notícias das Equipes

O técnico do Cesena, Michele Mignani, deve fazer alterações no time que enfrentou o Palermo. Jogadores como Sydney van Hooijdonk e Mirko Antonucci podem aparecer no ataque, enquanto Cristian Shpendi, artilheiro da equipe com três gols, também está na disputa por uma vaga no time titular. No entanto, o jovem Tommaso Berti está fora por lesão.

No Pisa, Pippo Inzaghi deve continuar com Nicholas Bonfanti no comando do ataque, auxiliado por Stefano Moreo e Marco Tramoni, que vem se destacando. Emanuel Vignato é desfalque para o duelo.

Prováveis Escalações

Pisa:

Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Piccinini, Abildgaard, Hojholt, Angori; Mlakar, Tramoni; N. Bonfanti

Cesena:

Pisseri; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Mendicino, Calo, Bastoni, Donnarumma; Antonucci, Shpendi

Palpite

Palpite final: Pisa 3-1 Cesena

O Pisa, líder da Serie B e com o melhor ataque da competição, deve continuar sua boa fase e avançar na Copa da Itália. O Cesena, com sua inconsistência, provavelmente ficará focado na luta pelos playoffs da Serie B.