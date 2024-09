Aston Villa x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/09)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Aston Villa x Wolverhampton acontece hoje, HOJE (21/09) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston que tentará a vitória em seu território.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Aston Villa x Wolverhampton Wanderers: Prévia, Prognóstico, Notícias das Equipes

No próximo sábado, 21 de setembro de 2024, às 11h (horário de Brasília), o Aston Villa recebe o Wolverhampton Wanderers em Villa Park, em uma partida válida pela 5ª rodada da Premier League.

O Aston Villa vem embalado após uma vitória convincente na Champions League sobre o Young Boys, da Suíça. Por outro lado, o Wolverhampton tenta se recuperar de uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa, aumentando a pressão sobre o técnico Gary O’Neil.

Prévia da Partida:

O Aston Villa tem impressionado na temporada até o momento, com três vitórias em quatro jogos na Premier League. Sob o comando de Unai Emery, a equipe tem mostrado força tanto no ataque quanto na defesa. Recentemente, venceram o Everton em uma virada espetacular, com destaque para Ollie Watkins e Jhon Duran, que têm sido decisivos.

Já o Wolverhampton, por outro lado, está em uma fase delicada. Com apenas um ponto em quatro jogos, o time ocupa a 18ª posição e precisa urgentemente de uma vitória. A defesa do Wolves, que sofreu gols de longa distância em jogos recentes, será testada mais uma vez, especialmente contra o potente ataque do Villa.

Forma Recente:

– **Aston Villa (últimos jogos na Premier League):** WLWW

– **Wolverhampton (últimos jogos na Premier League):** LLDL

Notícias das Equipes:

O Aston Villa deve contar com o retorno de Leon Bailey, que foi poupado no último jogo da Champions League, mas pode começar no banco. Ollie Watkins, peça-chave no ataque, está disponível, apesar de uma leve lesão no tornozelo. No entanto, o Villa ainda não poderá contar com Matty Cash, Boubacar Kamara e Tyrone Mings, que seguem fora por lesão.

Pelo lado do Wolverhampton, Gary O’Neil deve promover o retorno de vários titulares, incluindo Matheus Cunha e Jorgen Strand Larsen, que liderarão o ataque. A defesa, no entanto, segue sendo uma preocupação, com Craig Dawson e Rayan Ait-Nouri ainda dúvidas para o confronto.

Escalações Prováveis:

**Aston Villa:**

Martinez; Nedeljkovic, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Ramsey, Rogers; Watkins

**Wolverhampton:**

Johnstone; Semedo, Mosquera, Bueno, Toti; Bellegarde, J. Gomes, Lemina, R. Gomes; Cunha; Larsen

Prognóstico:

Com o Aston Villa jogando em casa e em boa fase, e considerando a má forma recente do Wolverhampton, a expectativa é de uma vitória do Villa. O placar mais provável é **Aston Villa 2-1 Wolverhampton Wanderers**, com gols garantidos, já que o Villa tem sido efetivo em casa e o Wolves tem dificuldades defensivas.

Onde Assistir

Disney plus e ESPN

notícias do Chelsea, Premier League