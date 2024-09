Que horas começa Rock in Rio e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 21/09.

Sábado, 21/09/2024

Programação de Sábado, 21/09/2024

Confira os destaques da programação de sábado na Globo:

**04:20 – Corujão I – Sexy por Acidente**

O dia começa com a comédia “Sexy por Acidente.” A trama acompanha a vida de uma mulher insegura que, após um acidente, passa a acreditar ser a pessoa mais bonita e capaz do mundo. Uma lição divertida sobre autoestima e autoconfiança.

**06:00 – Globo Repórter**

O “Globo Repórter” traz reportagens especiais que abordam temas variados, desde cultura, saúde e meio ambiente até viagens e comportamento, com muita informação e curiosidades.

**06:50 – É de Casa**

No ar até o final da manhã, o “É de Casa” mistura entretenimento, receitas, dicas de decoração, jardinagem e informações úteis para o dia a dia, trazendo convidados e especialistas para um bate-papo descontraído.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O “Praça TV – 1ª Edição” apresenta as notícias locais do dia, trazendo informações atualizadas e relevantes sobre o que acontece na sua região.

**13:00 – Horário Político**

Momento dedicado ao “Horário Político 2024,” com transmissão obrigatória da propaganda eleitoral, apresentando as propostas dos candidatos para as próximas eleições.

**13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação)**

Após o horário político, o “Praça TV” continua com a cobertura dos principais acontecimentos regionais.

**13:20 – Globo Esporte**

O “Globo Esporte” apresenta as notícias do mundo esportivo, destacando as últimas informações sobre futebol, outros esportes e curiosidades do universo esportivo.

**13:40 – Jornal Hoje**

O “Jornal Hoje” traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens e análises sobre os fatos mais importantes do dia.

**14:15 – Edição Especial – Cabocla**

A novela “Cabocla” retorna em edição especial, mostrando a história de amor, conflitos e tradições do interior do Brasil, com cenários deslumbrantes e um elenco marcante.

**14:50 – Sessão de Sábado – Legalmente Loira**

Na “Sessão de Sábado,” é hora de curtir a comédia “Legalmente Loira.” A trama acompanha Elle Woods, uma jovem que, após levar um fora do namorado, decide entrar para a faculdade de Direito em Harvard para provar seu valor.

**16:30 – Caldeirão com Mion**

Marcos Mion comanda o “Caldeirão” com muita diversão, brincadeiras, entrevistas e apresentações musicais, garantindo entretenimento para toda a família.

**18:45 – No Rancho Fundo**

O programa apresenta histórias, música e tradições do campo, destacando a vida simples e os valores do interior do Brasil.

**19:25 – Praça TV – 2ª Edição**

O “Praça TV – 2ª Edição” retorna para trazer as notícias mais recentes da região, com destaques dos principais fatos locais do dia.

**19:50 – Família é Tudo**

Um episódio especial do seriado “Família é Tudo,” que traz histórias emocionantes e engraçadas sobre as dinâmicas familiares, explorando temas universais e cotidianos.

**20:30 – Horário Político 2024**

Mais um momento dedicado ao “Horário Político,” com a apresentação das propostas e mensagens dos candidatos nas eleições de 2024.

**20:40 – Jornal Nacional**

O “Jornal Nacional” entra no ar com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com uma cobertura ampla dos principais eventos do dia.

**21:30 – Mania de Você**

A novela das nove “Mania de Você” continua com seus emocionantes desdobramentos, trazendo drama, romance e as reviravoltas típicas das tramas de horário nobre.

**22:40 – Estrela da Casa**

O reality “Estrela da Casa” chega com mais um episódio cheio de emoções, destacando a convivência e os desafios dos participantes que disputam o prêmio final.

**23:20 – Altas Horas**

Serginho Groisman comanda o “Altas Horas” com convidados especiais, música ao vivo e debates sobre os mais variados temas, criando um espaço descontraído para a noite de sábado.

**00:10 – Rock in Rio 2024**

Para os fãs de música, a transmissão do “Rock in Rio 2024” traz os melhores momentos dos shows do festival, apresentando performances marcantes de artistas nacionais e internacionais.

**02:00 – Família é Tudo (Reprise)**

A madrugada também reserva mais uma dose de diversão com a reprise do episódio do seriado “Família é Tudo.”

**02:40 – Corujão I – O Sequestro**

Para encerrar a noite, “O Sequestro” traz uma história cheia de suspense e ação. A trama envolve um sequestro que coloca à prova a coragem e a inteligência dos personagens, garantindo momentos de tensão e adrenalina.

Aproveite este sábado com uma programação variada e cheia de atrações para todos os gostos!