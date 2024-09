Miley Cyrus é acusada de copiar música de Bruno Mars; compare as letras

Capa de “Endless summer vacation”, oitavo álbum de Miley Cyrus. Foto: Divulgação

A cantora Miley Cyrus foi processada sob a acusação de copiar uma das músicas mais ouvidas do cantor Bruno Mars. No centro da polêmica estão as músicas “When I Was Your Man”, lançada em 2013 por Mars, e “Flowers”, lançada em 2023 por Cyrus e vencedora de dois Grammys. As informações são das revistas Rolling Stone e Variety.

O processo, que foi aberto na segunda-feira (16) em Los Angeles, afirma que a música Flowers inclui uma “exploração” não autorizada de vários elementos da música de Bruno Mars. A ação também cita a Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart e várias outras empresas como réus acusados de distribuir a música de Miley Cyrus.

O processo foi aberto pela Tempo Music Investments, que detém uma porcentagem dos direitos autorais nos EUA da música do artista, adquirida do co-compositor Philip Lawrence. BrunoMars, junto com os co-compositores Ari Levine e Andrew Wyatt, não são citados como autores do processo.

A música Flowers é o single principal do oitavo álbum da Miley Cyrus, o “Endless summer vacation”, lançado em 2023. A música foi lançada no aniversário do ex-marido da artista, o ator Liam Hemswort, e foi uma das músicas mais tocadas do ano. Com a composição, Cyrus venceu os Grammys de gravação do ano e melhor performance solo pop.

O Jornal da Paraíba comparou os refrões das duas canções:

Flowers, 2023 – Miley Cyrus

I can buy myself flowers

Eu posso comprar flores para mim mesma

Write my name in the sand

Escrever meu nome na areia

Talk to myself for hours, yeah

Conversar comigo mesma por hora, yeah

Say things you don’t understand

Dizer coisas que você não entende

I can take myself dancing, yeah

Eu posso me levar para dançar, yeah

I can hold my own hand

Eu posso segurar minha própria mão

Yeah, I can love me better than you can

Sim, eu posso me amar melhor do você pode

When I Was Your Man, 2013 – Bruno Mars

Mm, too young, too dumb to realize

Hm, jovem demais, tolo demais para perceber

That I should’ve bought you flowers and held your hand

Que eu deveria ter lhe comprado flores e segurado sua mão

Should’ve gave you all my hours when I had thechance

Deveria ter lhe dado todas as minhas horas quando eu tive a chance

Take you to every party, ‘cause all you wanted to do was dance

Ter levado você a todas as festas, porque tudo o que você queria fazer era dançar

Now my baby is dancing, but she’s dancing with another man

Agora minha garota está dançando, mas está dançando com um outro homem