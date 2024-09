PALPITES Fluminense x Atlético Mineiro Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (18/09), ESCALAÇÕES

O jogo entre Fluminense x Atlético Mineiro acontece Hoje (18/09) às 20 hs. O mandante da partida Flu QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fluminense x Atlético Mineiro: Prévia, Onde Assistir e Prognóstico

Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (18) às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Este confronto promete ser um dos grandes destaques da rodada.

Onde assistir e transmissão de Fluminense x Atlético-MG

Paramount+: serviço de streaming disponível para assinatura.

Prévia da Partida

O notícias do Fluminense chega a essa fase após eliminar o Grêmio nos pênaltis nas oitavas de final. No entanto, a equipe carioca tem enfrentado uma temporada irregular, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a parte inferior da tabela com 27 pontos em 25 jogos. Agora, a Copa Libertadores é a única chance realista de O Flu voltar a disputar a competição continental no ano seguinte.

Depois de uma sequência de maus resultados, o Fluminense demitiu Fernando Diniz e trouxe Mano Menezes. O novo técnico vem mostrando sinais de recuperação, conquistando sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 16 partidas no comando. Apesar da derrota por 2-1 para o Juventude na última rodada, o Fluminense entra em campo com uma vantagem psicológica por ter vencido o notícias do Atlético Mineiro por 2-0 em um confronto recente pelo Brasileirão.

O Atlético Mineiro, por sua vez, também trocou de treinador nesta temporada, com Gabriel Milito assumindo o lugar de Luiz Felipe Scolari. Atualmente, o Galo ocupa a 10ª posição no Brasileirão e teve um desempenho moderado na fase de grupos da Libertadores, conseguindo a classificação para as oitavas ao lado do Athletico Paranaense. Nas oitavas, eliminou o San Lorenzo com uma vitória de 1-0 no jogo de volta.

Assim como o Fluminense, o Atlético Mineiro não vive seu melhor momento. Desde a pausa para a data FIFA, empatou sem gols com o São Paulo pela Copa do Brasil e sofreu uma derrota por 3-0 para o Bahia no Brasileirão.

Prováveis Escalações

**Fluminense:**

Fábio; Xavier, Silva, Santos, Marcelo; Bernal, Nonato, Ganso, Serna; Arias, Elias.

**Atlético Mineiro:**

Everson; Saravia, Battaglia, Alonso, Arana; Vera, Franco, Scarpa, Bernard, Gomes; Deyverson.

Prognóstico

O Fluminense, apesar de oscilar na temporada, tem mostrado força na Libertadores e se destaca pelo bom retrospecto em casa, onde está invicto há sete partidas. Tendo vencido o Atlético Mineiro recentemente, há uma confiança de que o time carioca possa sair com uma vitória por 2-1 nesta primeira partida.

