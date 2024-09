onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

Botafogo-PB x São Bernardo é o próximo compromisso do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (21). As equipes voltam a se enfrentar pela 4ª rodada do quadrangular do acesso, após uma vitória do Bernô em São Paulo, no Estádio Primeiro de Maio. Agora, a partida será em João Pessoa, no Estádio Almeidão.

Botafogo-PB x São Bernardo: confronto é válido pela 4ª rodada do quadrangular do acesso. Arte/Jornal da Paraíba

Com o resultado da última partida, a derrota para o próprio São Bernardo, o Botafogo-PB segue com um ponto no quadrangular do acesso. Após conquistar a melhor campanha na primeira fase da Série C, o Belo não ainda não conseguiu repetir o ímpeto na etapa decisiva da competição.

No entanto, o empate entre Remo e Volta Redonda fez com que o Botafogo-PB siga com chances matemáticas de conquistar o acesso à Série B de 2025. O panorama do Grupo B conta com o Voltaço e o Leão Azul nas duas primeiras posições, com cinco pontos, e o São Bernardo em 3º, com quatro pontos.

Botafogo-PB x São Bernardo: Bernô tem retrospecto recente ao seu favor. TAVANOCLICK

Adversário do Botafogo-PB, o São Bernardo tem sido uma pedra no sapato do Belo na Série C 2024. Até aqui, nos dois encontros que as equipes tiveram, o Bernô levou a melhor em ambas as ocasiões, se sobressaindo em 1 a 0.

Estatísticas dos times

Botafogo-PB : 22j | 12v | 6e | 4d | 34gm | 24gs | 10sg

: 22j | 12v | 6e | 4d | 34gm | 24gs | 10sg São Bernardo : 22j | 11v | 5e | 4d | 31gm | 19gs | 12sg

Dia, hora e local de Botafogo-PB x São Bernardo

Dia : 21/09

: 21/09 Hora : 20h

: 20h Local : Estádio Almeidão

Transmissão

Escalações prováveis

Botafogo-PB : Dalton; Lenon, Romércio, Douglas e Rafael Furlan; Lídio, Pedro Ivo, Thallyson e Bruno Leite; Jô e Henrique Dourado (Pipico). Técnico : Evaristo Piza.

: Dalton; Lenon, Romércio, Douglas e Rafael Furlan; Lídio, Pedro Ivo, Thallyson e Bruno Leite; Jô e Henrique Dourado (Pipico). : Evaristo Piza. São Bernardo : Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Augusto, Rafael Foster e Davi Gabriel; Wesley Dias, Romisson e Kauã Jesus; Kayke e Lucas Tocantins. Técnico : Ricardo Catalá

Arbitragem de Botafogo-PB x São Bernardo

Árbitro principal : a definir

: Assistente 1 : a definir

: Assistente 2 : a definir

: Quarto árbitro : a definir

: VAR : a definir

: AVAR : a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

Elenco do Botafogo-PB se reapresenta e inicia sua preparação para o confronto contra o São Bernardo.

