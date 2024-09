Por MRNews



**No Rancho Fundo – Resumo dos capítulos 125 a 130 da novela da Globo de 09 a 14/09**

Capítulo 125** – Segunda-feira, 9 de setembro

Zefa Leonel aconselha Primo Cícero a respeito de Quintilha, enquanto Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó. Quintilha influencia Tobias Aldonço a cobiçar a suposta fortuna de Fé. Primo Cícero decide não mais lutar pelas terras de Zefa Leonel e comunica sua decisão a Esperança. Quinota tenta ajudar Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na união de Artur e Blandina. Quinota, magoada, chora nos braços de Caridade pela separação de Artur. Guilherme Tell pede ajuda a Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para seu duelo com Nastácio. Deodora expulsa Margaridinha e Benvinda do cabaré, provocando a revolta de Vespertino. Ariosto tenta seduzir Zefa Leonel, mas é ameaçado por ela.

Capítulo 126** – Terça-feira, 10 de setembro

Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois. Dracena se irrita com as manipulações de Blandina a Zé Beltino. Tia Salete aconselha Dracena sobre o relacionamento com Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja usar Guilherme Tell em seu esquema com Jordão Nicácio. Quinota tenta comprar a parte de Artur no restaurante de Caridade. Ariosto declara a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, que comemora com Benvinda. Quinota oferece um emprego para Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele após quebrarem um contrato. Ariosto pensa em Zefa Leonel.

Capítulo 127** – Quarta-feira, 11 de setembro

Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe. A família Leonel se preocupa com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó. Nastácio revela ter se tornado sócio do restaurante, e Caridade o beija. Deodora sofre ao constatar que Ariosto não tem afeto por ela. Artur se encanta com a sinceridade de Blandina. Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota. Vespertino admira Margaridinha e a compara a Tia Salete. Blandina propõe uma aliança com Seu Tico Leonel contra Ariosto. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio planejam usar Guilherme Tell para transportar pedras preciosas com ajuda de um mafioso. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para atrapalhar Tia Salete. Quinota passa mal, e Zefa Leonel desconfia que ela esteja grávida.

Capítulo 128** – Quinta-feira, 12 de setembro

Zefa Leonel questiona Quinota sobre uma possível gravidez. Tia Salete enfrenta Guarda Marcôni e Corina Castello. Caridade se recusa a atender Tôim Feitosa em seu restaurante. Zé Beltino percebe seus sentimentos por Dracena, mas foge da moça. Deodora alerta Zefa Leonel para se afastar de Ariosto. Marcelo Gouveia incentiva Sabá Bodó a embargar a Gruta Azul e se oferece para ajudá-lo. Aldenor escuta Sabá Bodó pedindo orientação para tirar as terras de Zefa Leonel. Vespertino se impressiona com a eficiência de Margaridinha. Tia Salete e Benvinda se preparam para trabalhar e ajudar a família. Quinota faz um teste de gravidez.

Capítulo 129** – Sexta-feira, 13 de setembro

Quinota confirma sua gravidez, e Zefa Leonel a apoia. Juquinha ajuda Guilherme a se preparar para seu duelo por Caridade. Aldenor comenta com Nastácio sobre o que ouviu de Sabá Bodó e pede ajuda a Lola. Dracena confessa a Tia Salete que está apaixonada por Zé Beltino. Quinota pede a Zefa Leonel para manter sua gravidez em segredo de Artur. Quintilha propõe uma aliança a Esperança. Blandina se vê cada vez mais apaixonada por Artur. Seu Tico Leonel comemora a gravidez de Quinota, mas Torquato Tasso ouve. Benvinda revela a Seu Tico Leonel que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Torquato Tasso procura Artur.

Capítulo 130** – Sábado, 14 de setembro

Torquato Tasso desiste de contar a Artur sobre a gravidez de Quinota. Padre Zezo repreende Quinota por esconder a novidade de Artur. Primo Cícero informa a Quintilha que desistiu de lutar pelas terras de Zefa Leonel, mas Quintilha consegue manipulá-lo novamente. Quinota sofre ao ver Blandina e Artur juntos mais uma vez. Fé insiste para que Esperança se afaste de Jordão Nicácio. Deodora rasga os vestidos e fotos de Dona Manuela, surpreendendo Ariosto. Seu Tico Leonel invade o cabaré atrás de Margaridinha. Ariosto expulsa Deodora de casa e ameaça acabar com sua vida. Margaridinha confronta Seu Tico Leonel sobre a identidade de sua mãe.

Esses capítulos trazem conflitos intensos, revelações inesperadas e intrigas que prometem agitar o rancho e as vidas de seus habitantes.